ข่าวดีปีใหม่..สิงคโปร์บินตรงเชียงราย ยาวถึงสิ้นมีนาฯ 69 ททท.ตั้งเป้าให้ทะลุมากกว่า 1 ล้านคน

เชียงราย-สายการบินสิงคโปร์บินตรงเชียงรายครั้งแรก สัปดาห์ละกว่า 5 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องขนาด 112 ที่นั่ง ยาวถึงสิ้นเดือน มี.ค.2569 ผู้ว่าฯ-ททท.นำทีมต้อนรับผู้โดยสารอบอุ่น ตั้งเป้าตลาดเชิงรุกดึงชาวสิงคโปร์เที่ยวไทยทะลุ 1.12 ล้านคน
รายงานข่าวแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 เป็นต้นไป สายการบิน Scoot จากประเทศสิงคโปร์ ได้เริ่มทำทางการบินระหว่างประเทศสิงคโปร์มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งอยู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยใช้อากาศยานแบบ E 290 ขนาด 112 ที่นั่ง เที่ยวบินแรกที่เดินทางไปถึง จ.เชียงราย คือเที่ยวบินที่ TR670 สิงค์โปร (SIN) - เชียงราย (CEI) ถึงเวลา 18.50 น.โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นาวาอากาศเอกสกรรจ์ อุดล รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย น.ส.ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะให้การต้อนรับเที่ยวบนแรกซึ่งมีผู้โดยสารจำนวน 106 คน อย่างอบอุ่นและวันเดียวกันเป็นเที่ยวบินขาออกเวลา 19.25 น.เดินทางกลับไปยังประเทศสิงคโปร์พบว่ามีผู้โดยสารจำนวน 103 คน
ทั้งนี้สายการบิน Scoot มีกำหนดจะบินด้วยเส้นทางสิงคโปร์-เชียงราย ด้วยเที่ยวบินที่ TR670/671 ในเวลา 18.50 น.และเวลา 19.25 น.ทุกวันจันทร์ พฤหัสบดีและศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 มี.ค.2569 และเที่ยวบินที่ TR660/661 ในเวลา 08.00 น.และเวลา 08.35 น.ทุกวันอังคารและเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-28 มี.ค.2569 โดยถือเป็นสายการบินแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 หลังจากก่อนหน้านี้สายการแอร์เอเชียเคยเปิดเส้นทางการบินนี้มาแล้ว
ขณะที่ ททท.ระบุว่าการเปิดเที่ยวบินนี้มีความสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสิงคโปร์กับภาคเหนือของประเทศไทย สะท้อนศักยภาพเมืองน่าเที่ยวและความต้องการมาเยือนมากขึ้นของตลาดสิงคโปร์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการจะได้เร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกขยายผลกลุ่ม Revisit ครอบคลุม Health & Wellness, Luxury, Sports และ Overland – Fly & Drive รวมไปถึงกลุ่มเรือสำราญต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายในพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งนี้จะมีการผลักดันเป้าหมายตลาดนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในปี 2569 ให้แตะระดับสูงสุดที่ 1.12 ล้านคนหรือให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หลังจากในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาจำนวน 967,000 คน เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในปลายทางยอดนิยมของชาวสิงคโปร์
นาวาอากาศเอกสกรรจ์ เปิดเผยถึงความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นว่าได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินในระดับสากล อีกทั้งมีความพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.