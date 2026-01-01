ผวารับปีใหม่! ช้างป่าละอูบุกพังบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ตีหนึ่งเสียงโครมสะดุ้งทั้งครัวเรือน

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ผวากลางดึกคืนปีใหม่ ช้างป่าละอูบุกชนผนัง พังประตู-ข้าวของกระจาย พืชผลเสียหาย ด้านอำเภอ-อุทยานฯ เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 ม.ค. ) นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน ได้รับแจ้งจาก นายปานทิพย์ มากอิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า เกิดเหตุช้างป่าจากผืนป่าละอูบุกเข้าทำลายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่
เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของคืนที่ผ่านมา นายไพโรจน์ พรมดี อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 330 หมู่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ขณะกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้าน ได้ยินเสียงดังโครมที่ฝาผนังบ้าน เมื่อลุกขึ้นมาตรวจสอบพบว่า มีช้างป่าบุกเข้าพังผนังบ้าน ประตู และข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย รวมถึงพืชผลทางการเกษตรบางส่วน
เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายจุด สร้างความหวาดผวาให้กับเจ้าของบ้านและคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยในวันพรุ่งนี้ นายอำเภอหัวหินมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ด้าน นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าชุดที่ 2 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบจุดเกิดเหตุอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติฯ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ได้เร่งดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อขอรับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุช้างป่าบุกทำลายบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรต่อไป