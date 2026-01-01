xs
กู้ภัยสัตหีบ โดดน้ำช่วยชีวิตตูบลอยคอในหนองน้ำสวนกรมหลวงชุมพร 10 ชม. หลังตกใจเสียงพลุปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-กู้ภัยสัตหีบ โดดน้ำช่วยชีวิตตูบลอยคอในหนองน้ำสวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นานกว่า 10 ชม.หลังตกใจเสียงพลุฉลองปีใหม่ดังทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีรายงานสุนัข-แมวพลัดลงบ้านอีกเพียบ 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 1 ม.ค.)​ ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่ามี สุนัขตกใจเสียงพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ช่วงคืนที่ผ่านมา วิ่งหนีเตลิดจนพลัดตกลงไปในหนองน้ำสวนกรมหลวงชุมพร ข้างร้านอาหารสุนหมูเด้ง ตลาดสัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองขึ้นจากน้ำได้ จนต้องลอยคออยู่นานกว่า 10 ชั่วโมง

หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบบริเวณริมตลิ่งมี สุนัขจรจัดพันธุ์ไทย เพศผู้ สีดํา อายุประมาณ 7 – 8 ปี สภาพอิดโรย หวาดผวาเนื้อตัวสั่นลอยคออยู่เหนือน้ำลึกประมาณ 1 เมตร

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฯ 2 นายจึงได้นำอุปกรณ์ป้องกันการถูกสุนัขกัดเข้าช่วยเหลือ และนําผ้าขาวรัดที่ลําตัวก่อนจะลากประคองให้สุนัขลอยคอมาตามเส้นทาง จนสามารถนําตัวขึ้นจากหนองน้ำได้อย่างปลอดภัย และเมื่อกลับขึ้นฝั่งได้ สุนัข ได้รีบวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุในทันที


ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงหลังเที่ยงคืนที่ก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช​ใหม่ ชาวบ้านและผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ได้พากันจุดพลุเฉลิมฉลองจสเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งเมือง ทำให้สุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เกิดความตกใจวิ่งหนีเตลิดจนประสบเคราะห์กรรมหลายตัว

หลายตัวพากันร้องโหยหวนด้วยความกลัว และยังมีรายงานว่ามีสุนัขพลัดหลงออกจากบ้านหรือถิ่นที่อยู่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอีกเป็นจำนวนมาก​






