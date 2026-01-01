เลือกตั้ง ส.ส.แปดริ้ว 4 เขตมีผู้สมัคร 26 คนจาก 8 พรรคการเมือง

ฉะเชิงเทรา -สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา 4 เขต มีผู้สมัครรวม 26 คนจาก 8 พรรคการเมือง โดยมี 6พรรคส่งผู้สมัครครบทุกเขต
วันนี้ ( 1 ม.ค.) สำนักงาน กกต.ฉะเชิงเทรา ได้เผยแพร่ขอมูลผลการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.- 31 ธ.ค.68 รวมระยะเวลา 5 วัน ว่ามีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 4 เขต รวม 26 ราย จาก 8 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย,ลง พรรคปวงชนไทย, พรรคประชาชน, พรรคกล้าธรรม, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคแรงงานสร้างชาติ และพรรคพลังประชารัฐ
สำหรับพรรคที่ส่งผู้สมัครลงครบทีมทั้ง 4 เขตเลือกตั้งมี 6 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคปวงชนไทย, พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาชน, พรรคกล้าธรรม, พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์
โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข1, นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2, นายชานน อ้นไชยะ พรรคประชาชน หมายเลข 3, นายวิรัตน์ เนียรมงคล พรรคปวงชนไทย หมายเลข 4, น.ส.อรกฤติย์ แววคล้ายหงส์ พรรคประชาธิปัตย์ และหมายเลข 5 และ นายฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข6
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย นายชาลี เจริญสุข พรรคปวงชนไทย หมายเลข 1,นายณัฐกร เหลืองสุขเจริญ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2, นายพันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4,นายศุกติชา ตันเจริญ พรรคประชาชน หมายเลข 5 และ น.ส.อภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข6
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1, นายณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา พรรคประชาชน หมายเลข 2, นางลอง ไผ่ล้อม พรรคปวงชนไทย หมายเลข 3, นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4, นายศักดิ์ชาย ณรงค์หนู พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 5 นายสายัณห์ เกตุประยูร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข6 และนายภานุพงษ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข7
และเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย นายเชษศักดิ์ดา นาน้ำเชี่ยว พรรคแรงงานสร้างชาติ หมายเลข 1, นางแพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ พรรคประชาชน หมายเลข 2, น.ส.อรสา ชุมเกษียร พรรคปวงชนไทย หมายเลข 3, จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4, พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5, นายเศรษฐชาญย์ วิสฐพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 และน.ส.อริยา บุญณัชญาณวุฒิ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 7