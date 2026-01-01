แม่กลองคึกคัก! แห่ไหว้ “หลวงพ่อบ้านแหลม” รับศักราชใหม่ 2569 ตลาดแตก เงินสะพัดตั้งแต่เช้า

สมุทรสงคราม - บรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ที่สมุทรสงครามคึกคัก ประชาชน-นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ไหว้หลวงพ่อบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมือง เสริมสิริมงคล ส่งผลตลาดแม่กลองคึกคัก เงินสะพัดต่อเนื่อง
วันนี้( 1 มกราคม 2569 ) บริเวณพระอุโบสถของวัดเพชรสมุทรวรวิหารเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมาก ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร หลายคนนำดอกไม้ ธูปเทียน และทองคำเปลวมาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม ขอพรให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ขณะที่ทางวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศความคึกคักดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ โดยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแม่กลองเปิดเผยว่า ช่วงปีใหม่นี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การจับจ่ายใช้สอยทั้งอาหาร ของฝาก และสินค้าพื้นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางตลาดแม่กลอง ซึ่งมีถนนค่อนข้างแคบและการจราจรหนาแน่นในบางช่วงเวลา ทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนจอดรถบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วใช้บริการรถสาธารณะหรือเดินเท้าเข้าวัด รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน โดยแนะนำให้เดินทางมาก่อนเวลา 08.00 น. หรือหลังเวลา 16.00 น.
สำหรับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ “วัดบ้านแหลม” เดิมชื่อ วัดศรีจำปา เป็นวัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตามตำนานพระลอยน้ำ ชาวประมงได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขึ้นจากแม่น้ำแม่กลอง มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ก่อนจะกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแม่กลอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของภาคกลางมาจนถึงปัจจุบัน