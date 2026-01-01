ผู้ว่าฯ อยุธยานำชาวกรุงเก่า ตักบาตรพระ 573 รูป รับศักราชใหม่ 2569 เสริมสิริมงคลเมืองมรดกโลก

พระนครศรีอยุธยา – อยุธยาคึกคักรับปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำประชาชน นักท่องเที่ยว และข้าราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 573 รูป ณ ลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร เสริมสิริมงคลชีวิตและครอบครัวรับศักราชใหม่ 2569
วันนี้ ( 1 ม.ค.) ที่ลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ และประชาชนชาวอยุธยา รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 573 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569
โดยมี พระเทพวัชรจริยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำพระเถรานุเถระจากพระอารามหลวงหลายแห่งร่วมเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและครอบครัว
สำหรับพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ อาทิ พระธรรมรัตนมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, พระธรรมวชิรวิจิตร เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร, พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร, พระวชิโรภาส รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร, พระวชิราภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสวรวิหาร, พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม, พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ และ พระครูธรรมิกาจารคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช
บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธา ท่ามกลางประชาชนที่พร้อมใจกันแต่งกายสุภาพ ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว พร้อมเริ่มต้นศักราชใหม่ 2569 อย่างร่มเย็นเป็นสุข