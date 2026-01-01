นทท.คึกคักร่วม CHIANG MAI COUNTDOWN 2026 ชมซุ้มไฟประดับสะพานนวรัฐและการแสดงพร้อมจุดพลุรับปีใหม่69

เชียงใหม่ - ประชาชนและนักท่องเที่ยวคึกคักร่วมกิจกรรม CHIANG MAI COUNTDOWN 2026 บนสะพานนวรัฐ ชมซุ้มไฟประดับ พร้อมการแสดงและจุดพลุเฉลิมพระเกียรติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อคืนวานนี้(31 ธ.ค.68) บรรยากาศการท่องเที่ยวในคืนส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569 ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ ทั้งนี้ที่สะพานนวรัฐ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงาน CHIANG MAI COUNTDOWN 2026 ภายใต้แนวคิด “มิ่งมวลบุปผา มหาราชินี สมเด็จพระพันปีหลวง” ด้วยการจัดทำซุ้มไฟประดับ ลวดลายมงคลดอกจั๋นแปดกลีบ สื่อถึงความเป็นสิริมงคลทั้งแปดทิศ ผสานลายก้างปลาและลายแตะมาลา หรือตุงดอกไม้พันดวง จัดวางเป็นองค์ประกอบของเครื่องสักการะบูชาสูงสุด พร้อมประดับดอกไม้มงคลนามพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ กล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และบัวควีนสิริกิติ์ ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติ
ขณะเดียวกัน ได้จัดการแสดงสื่อผสมทางน้ำในแม่น้ำปิงอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยขบวนเรือล่องพร้อมนักแสดงฟ้อนรำล้านนา ผสานแสง สี เสียง และการแสดงคีตศิลป์จากศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงใหม่ โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ พุทธศักราช 2569 พร้อมจุดพลุเทิดพระเกียรติ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ของผู้ร่วมงานจำนวนมากตลอดแนวสะพานนวรัฐ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มถือเป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ที่ยิ่งใหญ่ อบอวลด้วยความสุข และสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ได้อย่างงดงาม