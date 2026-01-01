สมุทรสงครามเดือด! ศึกชิง ส.ส.เก้าอี้เดียว “อานุภาพ–จิระ–ธนธัส” เปิดศึกวัดกระแสพรรค–ทุน–เครือข่ายท้องถิ่น

สมุทรสงคราม - สนามเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรสงคราม ระอุ แม้มีเพียง 1 ที่นั่ง แต่มีผู้สมัครถึง 6 คน โดย 3 ตัวเต็ง “อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย – จิระ แก้วมณี – ธนธัส ขุนนุช” ถูกจับตาเปิดศึกชิงคะแนนเสียงแม่กลอง วัดพลังการเมือง–ฐานทุน–เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ของจังหวัดสมุทรสงคราม แม้จะมีเพียง 1 ที่นั่งเช่นเดิม แต่กลับเป็นหนึ่งในสนามที่ถูกจับตามองมากที่สุดของภาคกลาง เนื่องจากมีผู้สมัครถึง 6 คน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหน้าเก่าที่มีฐานเสียงในพื้นที่ ทำให้การแข่งขันมีแนวโน้มดุเดือดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
หากประเมินจากชื่อชั้น ประสบการณ์ และฐานคะแนนเดิม ตัวเต็งสำคัญมีอยู่ 3 ราย เริ่มจาก นายอานุภาพ “กล้า” ลิขิตอำนวยชัย เบอร์ 5 พรรคประชาชน แชมป์เก่า ที่ยังรักษาฐานเสียงคนรุ่นใหม่และกลุ่มวัยทำงานไว้ได้ในระดับหนึ่ง แม้กระแสพรรคจะไม่ร้อนแรงเท่าการเลือกตั้งครั้งก่อน แต่ยังได้เปรียบจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองในท้องถิ่น โดยมี นายอำนวย ลิขิตอำนวยชัย บิดา อดีตนายก อบจ.สมุทรสงคราม 2 สมัย เป็นฐานกำลังสำคัญ รวมถึงพี่สาวที่เพิ่งลงสมัครนายก อบจ. และได้คะแนนสูสีกับผู้ชนะ ทำให้ชื่อของนายอานุภาพยังถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับต้น ๆ ของสนามนี้
ขณะที่คู่แข่งสำคัญที่ถูกมองว่า “ประมาทไม่ได้” คือ นายจิระ แก้วมณี เบอร์ 1 พรรคกล้าธรรม หรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันในชื่อ “นายกชัย” อดีตนายก อบต.คลองโคน ที่ครองตำแหน่งยาวนานถึง 6 สมัย รวมเวลากว่า 24 ปี และมีบทบาททางการเมืองในพื้นที่ต่อเนื่องเกือบ 28 ปี จุดแข็งสำคัญอยู่ที่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่มชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ ซึ่งเชื่อกันว่าให้การสนับสนุนมากกว่าครึ่งจังหวัด ทำให้หลายฝ่ายมองว่า หากพรรคกล้าธรรมหนุนเต็มกำลัง นายจิระมีโอกาสสูงที่จะโค่นแชมป์เก่าได้
อีกหนึ่งรายที่ถูกจับตามองในฐานะ “ม้ามืด” คือ นายธนธัส ขุนนุช หรือ “รองเอส” เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย นักการเมืองมากประสบการณ์ ที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม และรองนายก อบจ.สมุทรสงคราม อีกทั้งลงสมัคร ส.ส.มาแล้วหลายครั้ง แม้ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งล่าสุด นายธนธัสทำคะแนนได้ไม่ห่างจากอันดับ 1 และ 2 มากนัก ประกอบกับศักยภาพด้านทุนและความอึดในการทำพื้นที่ หากสองตัวเต็งเปิดศึกกันอย่างสูสี ก็อาจเปิดช่องให้รองเอสเร่งเครื่องแซงช่วงโค้งสุดท้ายได้
ขณะเดียวกัน หลายฝ่ายยังจับตาบทบาทของ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี หรือ “เจ๊โอ๋” อดีต ส.ส.สมุทรสงคราม 5 สมัย ซึ่งล่าสุดยืนยันกลับเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเลือกลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25
ส่วนผู้สมัครอีก 3 ราย ได้แก่ เบอร์ 2 น.ส.อรพิน หอมการะเกษ พรรคไทยทรัพย์ทวี เบอร์ 3 นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ และเบอร์ 4 นายวิชา ประจักษ์จิตร์ พรรคภูมิใจไทย นักวิเคราะห์มองว่ายังเป็นรองทั้งในด้านฐานเสียงและประสบการณ์เมื่อเทียบกับ 3 ตัวเต็ง
ท้ายที่สุด ศึกเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรสงครามครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นสนามวัดพลังกันระหว่าง กระแสพรรค – ทุนการเมือง – เครือข่ายท้องถิ่น อย่างแท้จริง และหากนายอานุภาพไม่สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้ ผู้ท้าชิงที่มีโอกาสมากที่สุดคือนายจิระ แก้วมณี ขณะที่นายธนธัส ขุนนุช ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ในสนามที่สูสีที่สุดสนามหนึ่งของภาคกลาง