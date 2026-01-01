โหดรับปีใหม่! ขี้คุกป่วยจิตเวช-เสพยาใช้มีดกระหน่ำแทง-ปาดคอเพื่อนบ้านดับ ตร.ปราจีนฯเร่งตามตัว

ปราจีนบุรี-โหดรับปีใหม่ ขี้คุกเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นก่อเหตุใช้มีดกระหน่ำแทง-ปาดคอเพื่อนบ้านดับอนาถ ตำรวจเมืองปราจีนฯ เร่งตามตัวดำเนินคดี พี่สาวบอกทั้งป่วยจิตเวช-เสพยาจนพฤติกรรมเกรี้ยวกราดแม้แต่คนในบ้านก็เอาไม่อยู่
เมื่อเวลา 07:00น. วันนี้ (1 ม.ค.) พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร ผกก .สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี หลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงชาวบ้านจนเสียชีวิต 7
พบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 197/8 ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นชาย ทราบชื่อคือ นายอำนาจ อายุ 52 ปี สภาพถูกแทงด้วยอาวุธมีดตามลำตัวหลายแห่งนอนจมกองเลือด ข้างศพผู้เสียชีวินยังพบรถจักรยานแบบสามล้อซึ่งเป็นจักรยานของผู้ตายที่ใช้ปั่นออกกำลังกายล้มตะแคงอยู่กับพื้น
ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายภานุวัฒน์ หรือ"นก"อายุ 39 ปี ซึ่งอยู่บ้านหลังตรงข้ามกับผู้เสียชีวิตและหลังจากก่อเหตุได้วิ่งออกไปหน้าหมู่บ้านก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 125 สี น้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไป
จากการตรวจสอบสภาพศพผู้เสียชีวิต พบบาดแผลจากถูกแทงเกือบ 20 แผลโดยเฉพาะบริเวณลำคอ ถูกมีดปาดจนหลอดลมขาด
ขณะที่ภรรยาผู้เสียชีวิตเมื่อเห็นสภาพศพสามีถึงกับปล่อยโฮ ส่วนลูกชายคนเดียว ซึ่งเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อทราบข่าวได้รีบเดินทางกลับบ้านทันที
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมื่อเวลา 06:30 น.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เสียชีวิตได้ปั่นจักรยานแบบสามล้อเข้ามาภายในหมู่บ้าน จากนั้นผู้ก่อเหตุได้เดินตรงเข้ามาหาพร้อมดึงมีดที่พกอยู่ด้านหลังตรงปรี่เข้ามากระหน่ำแทงนับ10ครั้ง จนผู้้เสียชีวิตล้มฟุบลงกับพื้นก่อนจะวิ่งหนีออกไปทางหน้าหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตะโกนร้องให้คนช่วย
น.ส.อรพรรณ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตมักจะมีปัญหากันเกือบทุกวัน และที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเคยถูกจับไปหลายรอบ กระทั่งวันเกิดเหตุทั้ง 2 คนไม่ได้มีปากเสียงกัน แต่คาดว่าเป็นเพราะผู้ก่อเหตุเห็นผู้เสียชีวิตกำลังเดินออกกำลังกายจึงวิ่งเข้ามาใช้มีดแทงไม่ยั้ง และสุดท้ายใช้มีดปาดคอ พร้อมตะโกนด่าว่า "ตรงนี้ที่กูถิ่นกู" จากนั้นจึงวิ่งหนีออกไป
ด้าน น.ส.ไสลริน อายุ 44 ปี พี่สาวผู้ก่อเหตุยอมรับว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเกรี้ยวกราดและมีพฤติกรรมเป็นนักเลง ไม่ยอมคน แม้กระทั่งแม่และคนในบ้านก็ไม่ละเว้นที่สำคัญยังเข้าออกเรือนจำเป็นประจำและเพิ่งถูกปล่อยตัวจากเรือนจำได้เพียงไม่กี่เดือนแล้ว
" เขาเป็นจิตเวชและไม่ได้กินยาเพราะไม่มีใครบอกให้เขากินยาได้ ที่สำคัญยังเสพยาเสพติด ทางครอบครัวก็ไม่คิดว่าเขาจะมาก่อเหตุในลักษณะนี้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันเรื่องยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้น" พี่สาวผู้ก่อเหตุ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองปราจีนบุรี ได้กระจายกำลังติดตามตัวคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่ และคาดว่าจะสามารถนำตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดีได้ในเร็วนี้เช่นกัน