ฉลองเกินเหตุ! กระสุนปืนเคาท์ดาวน์ตกทะลุหลังคาบ้านไร้คนเจ็บ

อุทัยธานี-กระสุนปืน 9 มม.ตกทะลุหลังคาบ้านอดีตกำนันอุทัยธานี คาดมาจากมือปืนยิงเฉลิมฉลองเคาท์ดาวน์ปีใหม่ เคราะห์ดีไม่มีคนได้รับอันตราย เตือนคนทำมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
วันนี้ (1 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการที่ฒ๊ผู้คนออกมาเฉลิมฉลองนับถอยหลังหรือเคาท์ดาวน์สู่ปีใหม่ 2569 พบว่าที่บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 1 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นของอดีตกำนัน ต.หนองนางนวล ได้ถูกลูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดจำนวน 1 นัด ตกลงมาทะลุหลังคาบ้านบริเวณจุดที่เป็นห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหารจนกลายเป็นรูที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ลูกกระสุนยังตกลงไปบนพื้นคอนกรีตจนเป็นรอยโดยกระเด็นไกลจากจุดที่ตกลงมาเพียงเล็กน้อย ซึ่งเจ้าของบ้านได้เกบหัวกระสุนเอาไว้พบว่าเป็นขนาด 9 มม.ที่มีคนยิงปืนขึ้นฟ้า คาดว่าเพื่อเฉลิมฉลองเคาท์ดาวน์ดังกล่าว เคราะห์ดีที่ช่วงที่กระสุนตกลงมาไม่มีใครอยู่บริเวณดังกล่าวทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย
คนในบ้าน กล่าวว่าอยากฝากเตือนไปถึงผู้ที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่่อเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดให้ยุติการกระทำนั้นเสีย เพราะเมื่อกระสุนตกลงมาแล้วมีความรุนแรงถึงขึ้นทะลุหลังคาลงมาได้ จึงเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในวิถีกระสอนเป็นอย่างยิง นอกจากนี้การยิงปืนขึ้นฟ้าถือเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันควร ถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทั้งจำคุกและปรับ หากผู้ใดพบเห็นเบาะแสคนกระทำขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพื่อให้รีบเข้าไปยับยั้งหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังเกิดเหตุดังกล่าวทางหลานของอดีตกำนัน ต.หนองนางนวล ได้เผยแพร่ภาพและข้อมูลลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพรูหลังคาบ้านที่ถูกกระสุนตกใส่และลูกกระสุนที่เก็บเอาไว้ พร้อมข้อความที่มีเนื้อหาว่านับเป็นเคราะห์ดีที่กระสุนลูกนี้ไม่ถูกบุคคลใด ส่วนคนที่ยิงนั้นอยากจะถามว่ายิงลงดินจะดีกว่ายิงขึ้นฟ้าหรือไม่.