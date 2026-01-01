รับอรุณแรกปีม้าทอง@ภูอีเลิศ ด่านซ้ายเมืองเลยชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน

เลย-นักท่องเที่ยวรับอรุณปีใหม่! ยลแสงแรกเหนือ "ภูอีเลิศ" อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมชมความสวยงามของทะเลหมอก 2 แผ่นดินท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเช้าวันขึ้นปีใหม่วันแรกของปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดเลยคึกคักเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาปักหลักรอชม "แสงแรกของปี" ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะที่ ภูอีเลิศ แหล่งท่องเที่ยวสุด Unseen ในตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย ที่โชว์ความงามของทะเลหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านร่องเขาอย่างน่าประทับใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยว นิยมมากในช่วงนี้
สำหรับ ภูอีเลิศ ตั้งอยู่บนความสูง 620 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือเป็นจุดชมวิว "ทะเลหมอกสองแผ่นดิน" ที่กั้นกลางระหว่างพรมแดนไทยและ สปป.ลาว นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาซับซ้อนและทะเลหมอกหนานุ่มได้ตลอดทั้งปี แต่จะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวและช่วงรอยต่อปลายฝนต้นหนาว
นายสมบัติ นักท่องเที่ยวจาก กรุงเทพ บอกว่า ตนนั้นตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพ เพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวและมาพร้อมกับญาติๆ มาเที่ยวพักผ่อนส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ เพราะทำให้ร่างกายได้รับรู้สิ่งดีๆ ช่วงปีใหม่ อากาศดีๆ จึงเลือกที่ภูอีเลิศนี้ เป็นจุดส่งท้ายปีและรับปีใหม่ พร้อมแสงแรกของวันปีใหม่