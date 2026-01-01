สังขละบุรีคึกคักรับปีใหม่ นักท่องเที่ยวแห่ตักบาตรสะพานมอญ คาดเงินสะพัด 150–200 ล้าน

กาญจนบุรี – นักท่องเที่ยวหลั่งไหลสังขละบุรีร่วมทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่จากพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ ก่อนเที่ยวสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ วัดจมน้ำ โรงแรม–รีสอร์ทเต็มทุกห้อง คาดเงินหมุนเวียนสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
บรรยากาศการท่องเที่ยวรับปีใหม่ 2569 ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้( 1 ม.ค. ) นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ) นำพระสงฆ์กว่า 30 รูป ออกบิณฑบาตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมใส่บาตรรับพรปีใหม่
หลังจากร่วมทำบุญ นักท่องเที่ยวได้เดินทางเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าบนสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงล่องเรือเที่ยววัดจมน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN ของสังขละบุรี โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและแรงงานชาวเมียนมาร์จากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับไปเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ประเทศบ้านเกิดได้ จึงเลือกใช้เวลาพักผ่อนในชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ ซึ่งมีวัฒนธรรม อาหาร ภาษา และวิถีชีวิตใกล้เคียงบ้านเกิด
ส่งผลให้โรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีมียอดจองเต็มตลอดช่วงวันหยุดยาว ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวมีลูกค้าแน่น มีนักท่องเที่ยวต่อคิวรอใช้บริการล่องเรือเที่ยววัดจมน้ำอย่างต่อเนื่อง
ด้าน ดร.ณฐิสิณี เต็งเที่ยง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสังขละบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ 20,000–30,000 คน สร้างเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 150–200 ล้านบาท ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของคนในพื้นที่โดยตรง
ทั้งนี้ หลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอญครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังจากมีการซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี 2567 เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต