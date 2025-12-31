เอราวัณคึกคัก! นักท่อเที่ยวแห่กางเต็นท์เคาท์ดาวน์กลางป่า เล่นน้ำตก 7 ชั้น รับลมหนาวปีใหม่

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี คึกคักรับหยุดยาวปีใหม่ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสธรรมชาติ น้ำตกเอราวัณ–ถ้ำพระธาตุ พร้อมกางเต็นท์นอนดูดาว เคาท์ดาวน์กลางผืนป่า บรรยากาศอบอุ่น ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่หยุดยาว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาและสายน้ำที่สวยงาม
ไฮไลต์สำคัญของอุทยานคือ “น้ำตกเอราวัณ” น้ำตกหินปูนสีฟ้าใส 7 ชั้น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นชมความงดงาม เล่นน้ำ และถ่ายภาพตามชั้นต่าง ๆ ซึ่งในช่วงปลายปีมีสภาพอากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่อุทยานยังมี “ถ้ำพระธาตุ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือน
ขณะเดียวกัน ลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักแรม ชมดาวยามค่ำคืน และร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ
ทางอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ นับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ และเติมพลังชีวิตอย่างแท้จริง