กาญจนบุรีเข้ม 7 วันอันตราย! วันแรกล้ม 4 เจ็บ 3 ดับ 2 เร่งคุมพื้นที่เคาท์ดาวน์–ถนนเสี่ยง

กาญจนบุรี- ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2569 เผยวันแรกรณรงค์เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง เจ็บ 3 เสียชีวิต 2 ราย รถ จยย.ครองแชมป์เหตุร้าย สั่งทุกอำเภอคุมเข้มร้านเหล้า-ด่านชุมชน และพื้นที่จัดเคาท์ดาวน์ 24 ชั่วโมง
วันนี้ (31 ธ.ค. ) ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
รายงานสถิติวันแรกของการรณรงค์ “7 วันอันตราย” (30 ธ.ค. 2568) จังหวัดกาญจนบุรี เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยสาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดกว่า 60% รองลงมาคือทัศนวิสัยไม่ดี 20% และการตัดหน้ากระชั้นชิด 20% ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ 100%
พื้นที่เสี่ยงที่พบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ บริเวณเส้นทางโค้ง 50% และทางตรง–ทางแยกอีก 50% ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือเวลา 18.01–21.00 น. คิดเป็น 50%
นายฑรัท ได้กำชับให้อำเภอทุกแห่ง บูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับตำรวจ ทหาร ปภ. สาธารณสุข และ อปพร. ตั้งด่านชุมชนตลอด 24 ชั่วโมงในช่วง 7 วันอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมเข้มงวดพื้นที่จัดเคาท์ดาวน์ และกำชับผู้ประกอบการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี อย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย เพื่อให้การเดินทางในช่วงปีใหม่เป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด