แก่งกระจานเตือน! นทท.ขึ้นป่าละอูปีใหม่ ชะลอรถระวังครอบครัวช้างป่า–ลูกน้อย ออกเดินริมถนน

ประจวบคีรีขันธ์ – อุทยานฯ แก่งกระจาน ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นป่าละอู ช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังพบครอบครัวช้างป่า 4 ตัว รวมลูกน้อย ออกเดินและหากินริมถนนสายเข้าหมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่กลางวันแสก ๆ สั่งเจ้าหน้าที่ออกตระเวนดูแลความปลอดภัย พร้อมย้ำห้ามบีบแตรเด็ดขาด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (31 ธ.ค.) ในสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์คลิปวิดีโอพบครอบครัวช้างป่า รวม 4 ตัว ออกมาเดินอยู่ริมถนนสายทางเข้าหมู่บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเลยหน่วยพิทักษ์ป่าหุบเต่า ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงเส้นทางโค้ง
ล่าสุด นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์เขาหุบเต่า นำรถออกตระเวนเส้นทางสายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นช้างป่าออกมาหากินหรือเดินริมถนน ให้พยายามผลักดันกลับเข้าป่า พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวให้ชะลอความเร็ว และห้ามบีบแตรโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีลูกช้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวโดยปกติจะพบช้างป่าออกมาในช่วงกลางคืน ช่วงเช้า และช่วงเย็น อุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชนและสัตว์ป่า