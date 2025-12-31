อุดรฯวันแรก 7 วันอันตรายปีใหม่ 2569 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง เจ็บ 3 ราย ไร้เสียชีวิต

อุดรธานี– วันแรกห้วง7วันอันตรายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 59 จ.อุดรฯประเดิมเกิดอุบัติเหตุวันแรกแล้ว 3 ครั้ง
เจ็บ 3 รายแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
จังหวัดอุดรธานีสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 โดยพบว่าวันแรกของการรณรงค์ (30 ธ.ค. 2568) เกิดอุบัติเหตุรวม 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต
รายงานระบุว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกู่แก้ว อำเภอกุมภวาปี และอำเภอน้ำโสม ล้วนเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ โดยผู้ประสบเหตุทั้งหมดไม่สวมหมวกนิรภัย สาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็ว การเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิด และการเสียหลักลงข้างทาง
จังหวัดอุดรธานีย้ำว่า แม้จะยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ตัวเลขผู้บาดเจ็บสะท้อนถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ยังพบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน ได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยทางถนน เน้นตรวจพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้บริหารจัดการจุดตรวจและจุดบริการประชาชนอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการตั้งจุดใกล้ผิวจราจร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและยานพาหนะ พักผ่อนให้เพียงพอ และงดขับขี่หากดื่มสุราหรือมีอาการง่วงซึม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่