เพชรบุรีโชว์ศักยภาพ! กวาดรายได้กว่า 7.1 ล้าน ขนทัพ OTOP บุกงาน “OTOP City 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – OTOP เมืองเพชรฯ กระแสแรงไม่แผ่ว ยกทัพ 19 กลุ่มผู้ประกอบการร่วมงาน “OTOP City 2025” เมืองทองธานี กวาดยอดขายรวมกว่า 7.1 ล้านบาท สะท้อนคุณภาพสินค้าและพลังเศรษฐกิจฐานรากเติบโตต่อเนื่อง

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของการนำผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “OTOP City 2025” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20–28 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับพรีเมียมรวม 19 กลุ่ม เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ส่งผลให้มียอดจำหน่ายรวมตลอด 9 วัน สูงถึง 7,147,084 บาท

สำหรับ 5 อันดับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบุรี ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ 1.บริษัท สุคันธาไทยแสน็ค จำกัด ยอดจำหน่าย 1,319,000 บาท 2.กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ 969,100 บาท 3.กลุ่มขนมหวานพื้นเมือง 793,600 บาท 4.กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 682,940 บาท 5. กลุ่มข้าวแช่แม่เล็ก 563,000 บาท

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป ของใช้ และสมุนไพร ซึ่งการเข้าร่วมงานระดับประเทศเช่นนี้ นอกจากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้ว ยังเป็นการขยายช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย






