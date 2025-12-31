ไม่เหลือซากอาณาจักร “กำนันลี” พื้นที่บ้านหนองจาน กกล.บูรพา ใช้เครื่องจักรหนักรื้อถอนทำลายสิ้น

สระแก้ว –ไม่เหลือซาก อาณาจักรกำนันลี กองกำลังบูรพา ใช้เครื่องจักรหนักรื้อถอนบ้าน 7 หลังที่ถูกใช้เป็นฐานที่พักอาศัยและพื้นที่อิทธิพลมานานกว่า40ปี หลังยึดคืนอธิปไตยไทยบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลัง กองกำลังบูรพา และหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย สามารถเข้าควบคุมและยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องจักรหนักเข้าทำลายและรื้อถอนบ้าน 7 หลังซึ่งเคยเป็นฐานที่พักอาศัยและพื้นที่อิทธิพลของ “กำนันลี” บุคคลผู้มีอิทธิพลฝั่งกัมพูชาซึ่งได้เข้ามายึดครองพื้นที่ฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายยาวนานกว่า 40 ปี และยังสร้างเครือข่ายอาณาจักรสีเทาในพื้นที่ชายแดน
โดยการรื้อถอนเริ่มจาก บ้านหลังแรก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการทวงคืนผืนแผ่นดินไทย และเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยเฝ้ารอคอยมานาน
ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแผนรักษาอธิปไตยของชาติ และจะทำการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบกลับเข้ามาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทางผิดกฎหมายอีกและหลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐอย่างถาวร
สำหรับการทลายอาณาจักร “กำนันลี” ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการ ยืนยันอธิปไตยของไทยเหนือบ้านหนองจาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่า แผ่นดินไทยจะไม่ถูกละเมิดอีกต่อไป