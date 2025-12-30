โรงตึ๊งเทศบาลสมุทรสงคราม อัดโปรแรงรับปีใหม่ จำนำไม่เกิน 5 พัน “ดอกเบี้ย 0%” 3 เดือน หนุนคนยากเข้าถึงเงินในระบบ

สมุทรสงคราม - สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ ยกเว้นดอกเบี้ย 3 เดือนแรก สำหรับวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาท นายกเทศมนตรีชี้เป็น “ที่พึ่งสุดท้าย” ของผู้มีรายได้น้อย ลดเสี่ยงพึ่งเงินกู้นอกระบบ
วันนี้ ( 30 ธ.ค.) นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงรับจำนำเพียงแห่งเดียวภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งอยู่บนถนนเกษมสุขุม ใกล้สำนักงานเทศบาล เปิดให้บริการทุกวันเว้นวันหยุดราชการ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเสี่ยงต่อหนี้สินเรื้อรัง
นายอานนท์กล่าวว่า เทศบาลได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่นในตลาด
สำหรับสิ่งของที่นิยมนำมาจำนำ ส่วนใหญ่เป็นทองคำรูปพรรณ รองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ตู้เย็น พัดลม และหม้อหุงข้าว ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 100–150 ราย และจะเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงเปิดภาคเรียน สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนในพื้นที่
ล่าสุด สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ยืมเงินสะสมจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน รองรับความต้องการใช้เงินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในปีงบประมาณ 2568 มีผู้ใช้บริการรวม 18,076 ราย วงเงินรับจำนำกว่า 502 ล้านบาท และสามารถไถ่ถอนคืนได้กว่า 480 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2569 ช่วงไตรมาสแรก มีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เทศบาลยังจัด โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 โดยผู้ที่นำสิ่งของมาจำนำวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะได้รับ ยกเว้นดอกเบี้ย 3 เดือนแรก และหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษเพียง ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ตอกย้ำบทบาทสถานธนานุบาลในฐานะ “ที่พึ่งสุดท้าย” ของผู้มีรายได้น้อย ช่วยพยุงฐานะการเงินในยามวิกฤตอย่างแท้จริง