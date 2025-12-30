นักท่องเที่ยวไทย-เทศทยอยเดินทางไปยัง 3 เกาะสำคัญของ จ.ตราด ทำการจราจรบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆ เริ่มหนาแน่น

ตราด – บรรยากาศการเดินทางไปยัง 3 เกาะสำคัญของ จ.ตราด เริ่มคึกคักแล้ว นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ทยอยนำรถยนต์ - จยย.ลงเรือเฟอร์รี่และใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟากอย่างคึกคัก ขณะผู้ประกอบการเผยปีนี้นักท่องเที่ยวไม่มากเท่าปีก่อนจากผลกระทบสถานการณ์ชายแดน
วันนี้ ( 30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางไปยังเกาะช้าง จ.ตราด ว่าเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ อ.แหลมงอบ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างทยอยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต่อแถวเพื่อรอขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะช้าง จำทำให้มีปริมาณรถสะสมยาวกว่า 1 กิโลเมตร
โดยผู้ให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟากบอกแม้บรรยากาศการเดินทางในวันนี้จะเป็นไปอย่างคึกคัก แต่หากเทียบกับปีที่ผ่านมายังถือว่าไม่คึกคักเท่า แต่อย่างไรก็ตามยังถือสัญญาณที่ดีในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
ด้าน พ.ต.ท.สมหมาย อมรอรช รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.แหลมงอบ ซึ่งได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรให้กับประชาชน เผยว่าการจราจรในช่วงหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ค่อนข้างคับคั่ง สภ.แหลมงอบ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของท่าเทียบเรืออย่างใกล้ชิด
ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการได้นำมีการจัดเตรียมเรือเฟอร์รี่ รองรับการเดินทางจำนวน 5 ลำและจะให้บริการหมุนเวียนรับ-ส่งนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันเพื่อให้สามารถระบายรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนฝั่งให้ได้รวดเร็วที่สุด พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและต่อคิวตามลำดับ เนื่องจากเริ่มพบปัญหาการขับรถแซงคิวเพื่อ ปาดหน้าบริเวณทางเข้าท่าเรือ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการกระทบกระทั่งกัน
โดยคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสมทบมากขึ้น จึงขอให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการข้ามเกาะไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพยายามอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด ว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากเกาะหมากและเกาะกูด รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางไปที่เกาะหมากและเกาะกูด เป็ฯจนำวนมาก โดยมีผู้ประกอบการเรือโดยสาร 3 บริษัทคือ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด ,บริษัท เสือดำโกร จำกัด และบริษัท เกาะกูดเอกซ์เพรส จำกัด นำเรือโดยสารให้บริการตลอดทั้งวันเช่นกัน
นายสัตยา พรมประเทศ กัปตันเรือบุญศิริ เผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะหมากในปีนี้มีไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ชายแดน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราด รวมทั้ง 3 เกาะสำคัญ ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย จึงอยากให้ส่วนราชการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอย่างทั่วถึง