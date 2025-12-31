อุดรธานีแตก! ผู้ว่าฯนำทีมต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 2 ล้าน

อุดรธานี-ผู้ว่าฯอุดรธานี ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวเยือนอุดรธานี คนที่ 2,000,000 เผยเป็นชาวกรุงเทพฯ พาครอบครัวมาเที่ยวที่อุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดพิธีต้อนรับสุดอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี
วันนี้ (30 ธ.ค.) ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 2,000,000 ของจังหวัดอุดรธานี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและคึกคัก โดยมีนายราชันย์ ซุ่นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี, ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี รวมถึงประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อผู้โดยสารรายดังกล่าวเดินทางผ่านประตูทางออกของสนามบิน ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยกระดาษโปรย (Paper Shoot) สร้างสีสัน พร้อมการต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบคล้องผ้าขาวม้า และของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวคนที่ 2 ล้าน คือนายชัยวัฒน์ ทานะรมณ์ ชาวกรุงเทพมหานคร เดินทางมาพร้อมภรรยาและบุตรสาว
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมระบุว่า ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 2 ล้าน ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี กินอิ่มนอนอุ่น และขอให้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เต็มไปด้วยความประทับใจ
ด้านผู้อำนวยการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าอุดรธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ พร้อมมอบกระเป๋าเดินทางท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวในนามตัวแทนชาวอุดรธานี รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนสำคัญรายนี้ พร้อมอวยพรให้ใช้เวลาช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข และเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือที่ทำงานอย่างปลอดภัย
ขณะที่นายชัยวัฒน์ ทานะรมณ์ นักท่องเที่ยวคนที่ 2 ล้าน กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเล่าว่า ในช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนที่ 2 ล้าน รู้สึกตกใจและแอบกังวล เนื่องจากปัจจุบันมีมิจฉาชีพจำนวนมาก แต่เมื่อทราบเรื่องจริงก็รู้สึกดีใจ พร้อมกล่าวติดตลกว่า ตอนเห็นเจ้าหน้าที่มาพร้อมการ์ด ยังคิดไปก่อนว่าทำผิดอะไรหรือไม่ ก่อนจะทราบว่าเป็นเรื่องน่ายินดีดังกล่าว