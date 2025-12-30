สลด!กระบะสกลฯขึ้นเหนือคว่ำคาเขาคอม้า เด็ก 4 เดือนดับ-พ่อแม่ลูกเจ็บอีก 3

พิษณุโลก - อุทาหรณ์สลดสังเวย “7 วันอันตราย”..กระบะทะเบียนสกลนคร มาเป็นครอบครัวมุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่านทางลัดเชื่อมอีสาน-เหนือ เสียหลักพลิกคว่ำคาโค้งเขาคอม้า ทารก 4 เดือนดับ พ่อแม่ลูกเจ็บอีก 3
วันนี้ (30 ธ.ค.68) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุหมู่ห้วง 7 วันอันตรายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถนนสายโป่งแค - ชาติตระการ จุดโค้งทางลงหักศอก หรือ "เขาค้อม้า" เมื่อ 09.42 น.ที่ผ่านมา จึงรุดไปตรวจสอบ
เส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางลัดเขื่อมภาคเหนือ-อีสาน ผ่าน อ.ทองแสนขันธ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยผ่านสามแยกโป่งแค (ระหว่าง อ.วัดโบสถ์- อ.ชาติตระการ) พบรถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน สีขาว ทะเบียน บร 6171 สกลนคร สภาพพลิกคว่ำ
และคนในรถซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กทารก อายุ 4 เดือน ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย คือ พ่ออายุ 32 ปี, แม่อายุ 25 ปี และเด็กอายุ 2 ปี เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนทางลงลาดชันและคดเคี้ยว มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฝนตกหรือสภาพถนนลื่น โค้งต่อเนื่อง ทำให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำ
ล่าสุด พ.ต.ท.ประดิพันธ์ อินทร์หน่อ ร้อยเวร สภ.ชาติตระการ กำลังตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
ทั้งนี้เป็นช่วง “7 วันอันตราย” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569