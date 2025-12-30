กกล.บูรพา ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสระแก้ว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองกำลังบูรพา ยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในเวลาที่กำหนดในพื้นที่ 4 อำเภอแนวชายแดน จ.สระแก้ว แล้วมีผล 30 ธ.ค.68 เป็นต้นไป
ตามที่ กองกำลังบูรพาได้ออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 19.00 - 05.00 น. ในพื้นที่ 4 อำเภอตามแนวชายแดน จ.สระแก้ว ประกอบด้วย อ.ตาพระยา, โคกสูง, อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดในวันนี้ (30 ธ.ค.)กองกำลังบูรพา ได้ออกประกาศยกเลิกห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ปรากฏภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากภายนอกราชอาณาจักรอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568