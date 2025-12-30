ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางตามศูนย์พักพิงทยอยเก็บของกลับบ้าน แต่พูดถึงเขมรทีไรแค้นมาก

อุบลราชธานี-ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางเริ่มอพยพกลับบ้านเป็นชุดสุดท้าย หลังรอดูท่าทีการหยุดยิงร่วม 72 ชั่วโมง แต่ยังระแวงเขมรคิดไม่ซื่อ เพราะเชื่อใจพวกเขมรไม่ได้ หากพูดถึงเขมรเมื่อไหร่แค้นใจมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน น้ำขุ่น และนาจะหลวย ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี หลังเกิดการสู้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ทยอยเก็บข้าวของขึ้นรถ เพื่อกลับภูมิลำเนา
หลังทางการอนุญาตให้ทุกพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งคนป่วย คนชรา เด็ก สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านตามเดิมได้ หลังสถานการณ์การปะทะได้สิ้นสุดลงย่างเข้าสู่ 72 ชั่วโมง ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงทั้ง 98 แห่ง จำนวนกว่า 23,000 คน และเหลือรอดูสถานการณ์เมื่อวานกว่า 7,000 คน เริ่มมั่นใจกับสถานการณ์ จึงพากันเก็บข้าวของออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มาอาศัยอยู่กว่า 20 วันกลับบ้านเป็นชุดสุดท้าย
นางองุ่น บางปลา ผู้สูงอายุชาวอำเภอน้ำยืนบอกว่า ดีใจที่ได้กลับบ้าน แต่ยังระแวงไม่เชื่อใจเขมร เพราะเชื่อไม่ได้พูดอย่างทำอย่าง และอยากฝากถึงทหารให้ทุกนายขอให้ปลอดภัย เพราะจากบ้านมาแบกภาระอย่างหนัก อยากให้สงครามจบ ไม่อยากให้มีการเสียทหารอีก อย่าให้มีครั้งที่ 3 สงสารทหารเสียชีวิตมามากแล้ว แต่ก็ห้ามไม่ได้ เพราะเขมรไว้ใจไม่ได้พูดถึงเขมรแล้วแค้นมาก