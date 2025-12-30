ตื่นตาส่งท้ายปี!ลำปางบินโดรนเต็มฟ้าฉลอง 70 ปีหอนาฬิกา-รอรับปีใหม่

ลำปาง - ทั้งชาวลำปางเมืองรถม้า ทั้งนักท่องเที่ยวแห่ร่วมชมการแสดงโดรนบินโชว์พระบรมสาทิสลักษณ์ “พ่อหลวง-แม่หลวง” โบกพระหัตถ์อยู่บนท้องฟ้าและสัญลักษณ์ของเมืองลำปาง ในค่ำคืนของการฉลอง 70 ปี หอนาฬิกาลำปาง หนึ่งในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเทศบาลนครลำปาง
ห้าแยกพอนาฬิกา เทศบาลนนครลำปาง ค่ำคืนที่ผ่านมา(29 ธ.ค.68) ชาวลำปางรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ-ต่างถิ่น ต่างพากันมาร่วมงานและชมความสวยงามของหอนาฬิกา ในเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในงาน New Year Fest 2026 @Lampang “Winter of Memory อัศจรรย์แสงแห่งกาลเวลา” ซึ่งจัดขึ้นรอบห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป
และค่ำคืนที่ผ่านมา เป็นการฉลอง ครบรอบ 70 ปี หอนาฬิกาลำปาง ไฮไลท์ที่ประชาชนต่างมารอชมนั่นคือ การแสดงโดรนแปรอักษร ผสานแสง สี เสียงและเอฟเฟกต์ ชุด “อัศจรรย์แสงแห่งกาลเวลา” โดยก่อนเริ่มงานประชาชนทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นขอน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความเมตตา และความเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย เป็นเวลา 1 นาที
หลังจากนั้นได้มีการโชว์รถม้าวิ่งรอบหอนาฬิกา และการแสดงโดรนที่สวยงามบนท้องฟ้า โดยเริ่มด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่โบกพระหัตถ์ลงมาให้กับพสกนิกร จากนั้นได้มีการโชว์รูปสัญลักษณ์ของลำปาง อาทิ รถไฟ ไก่ขาว สะพานรัษฎา ช้าง รถม้า ถ้วยเซรามิก และหอนาฬิกา ข้อความส่งความสุข และปิดท้ายด้วยพลุที่สวยงาม
ขณะที่บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกหรือข่วงนคร ได้มีการเนรมิตสวนให้สว่างไสว ด้วยการประดับตกแต่งแสงสีสวยงาม และมีการจัดโซนเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ซึ่งเด็กๆชื่นชอบ ส่วนบริเวณถนนโดยรอบหอนาฬิกาได้มีการจำหน่ายสินค้าและอาหาร บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ได้มานั่งรับประทานและซื้อกลับบ้านกันอย่างจุใจ