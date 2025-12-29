xs
ผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำทีม “นุ่งโจงห่มสไบ” เตรียมรับงานพระนครคีรี พร้อมชูธงจังหวัดใสสะอาด No Gift Policy ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดนัดส่งท้ายปี 2568 สร้างสีสันเชิญชวนข้าราชการแต่งกายชุดไทย หนุนซอฟต์พาวเวอร์เตรียมจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร พร้อมประกาศเจตนารมณ์บริหารงานโปร่งใส ยึดนโยบายงดรับของขวัญทุกชนิด

วันนี้( 29 ธ.ค.) ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2568 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

บรรยากาศการประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้รณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมกันแต่งกาย “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างกระแสก่อนเข้าสู่งาน “พระนครคีรี–เมืองเพชร ประจำปี 2569” ซึ่งถือเป็นเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรี

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำคณะข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด ปี 2569” พร้อมเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy งดรับและงดให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐ

ในโอกาสเดียวกัน ประธานในพิธีได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี 2568 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อาทิ การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) การมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2568” รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ และประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ควบคู่กับการวางแนวทางการทำงานในปี 2569 ที่มุ่งเน้นทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการบริหารราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป






