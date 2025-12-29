สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามไฟเขียว 19 ญัตติ เกือบ 60 ล้าน เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

สมุทรสงคราม – สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เห็นชอบ 19 ญัตติ วงเงินรวมกว่า 59 ล้านบาท ครอบคลุมการยืมเงินสะสมหนุนโรงรับจำนำ ปรับปรุงถนน–สาธารณูปโภค จัดซื้อครุภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ (29 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขณะที่ฝ่ายบริหารนำโดย นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติรวมทั้งสิ้น 19 ญัตติ วงเงินรวม 59,810,200 บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของเทศบาล ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ญัตติสำคัญที่ได้รับความสนใจ คือการขออนุมัติยืมเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำของเทศบาล ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน และส่งเสริมการหมุนเวียนของเงินภายในท้องถิ่น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและโครงสร้างพื้นฐาน รวม 9 โครงการ ครอบคลุมการปรับปรุงทางเท้า ถนนสายหลักและถนนซอย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การวางท่อระบายน้ำ รวมถึงการปรับปรุงราวกันตกสะพานและเกาะกลางถนนทางเข้าเมือง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร รองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวในอนาคต
ขณะเดียวกัน ยังมีการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รวม 7 โครงการ อาทิ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ครุภัณฑ์สนามและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบ LED การติดตั้งป้ายซอยภายในเขตเทศบาล รวมถึงการจัดซื้อกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองควบคู่กับการประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านโฆษณาและเผยแพร่ รวมถึงญัตติขอรับความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตทางหลวงและพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมาก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำนวน 6 สายทาง ในพื้นที่ตำบลแม่กลอง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขณะที่ญัตติคำชี้แจงงบประมาณประจำปี 2568 ของกองการศึกษา ได้มีการขอถอนออกจากการพิจารณา โดยการอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอย่างเป็นระบบ และเป็นแรงสนับสนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นในระยะต่อไป