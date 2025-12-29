ในหลวงพระราชทานแจกัน–กระเช้าสิ่งของ 7 ทหารกล้า บาดเจ็บเหตุชายแดนไทย–กัมพูชา รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ลพบุรี – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของแก่ทหาร 7 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างความปลื้มปีติแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
วันนี้( 29 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ทหารจำนวน 7 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
สำหรับทหารทั้ง 7 นาย ที่ได้รับพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของ ได้แก่ ร้อยโท ฤขิต สุราวงศ์, จ่าสิบเอก รณยุทธ รัชอินทร์, สิบโท สิทธิชัย ไหลหลั่ง, พลทหาร นัฐพงษ์, จ่าสิบตรี สุทธิพงษ์ พุทธชาด, พลทหาร นิธิกร สมทุม และพลทหาร วัชรินทร์ กลิ่นศรีสุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับกำลังพลทั้ง 7 นาย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างความปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ตลอดจนครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง