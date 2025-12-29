ไร้ปัญหา ! แคล-คอมพ์ฯ ปรับโครงสร้างลดกำลังคน 1,600 คน ย้ำจ่ายสิทธิครบตามกฎหมาย พร้อมสวัสดิการเสริม

เพชรบุรี – แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ดำเนินการปรับโครงสร้างลดกำลังคนในโรงงานเขาย้อย จ.เพชรบุรี ยืนยันดูแลพนักงานครบตามกฎหมายแรงงาน เพิ่มสวัสดิการพิเศษทั้งโบนัส ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทาง ตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือพนักงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน
วันนี้( 29 ธ.ค.) บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกำลังคนภายในสถานประกอบการ ส่งผลกระทบต่อพนักงานประมาณ 1,600 คน โดยบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการในวันเดียวกัน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
บริษัทแคล-คอมพ์ฯ ระบุว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในสายการผลิต ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานรวม 27,041 คน และภายหลังการปรับโครงสร้างจะมีพนักงานคงเหลือประมาณ 25,441 คน โดยยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยอย่างครบถ้วน และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นสำคัญ
สำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ บริษัทจะจ่ายสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดครบถ้วน ประกอบด้วย ค่าจ้างงวดสุดท้ายของการทำงานระหว่างวันที่ 20–29 ธันวาคม 2568 ค่าชดเชยตามกฎหมาย ค่าแทนวันลาพักร้อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ และค่าแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 รวม 16 วัน (ไม่รวมวันอาทิตย์)
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ โบนัสประจำปีตามเงื่อนไขของบริษัท เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านและค่าอาหาร จำนวน 1,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 300 บาท รวมถึงการจัดบริการรถรับส่งสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางกลับประเทศเมียนมา ไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บริษัทจะดำเนินการโอนจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
ขณะเดียวกัน บริษัทได้จัดตั้งศูนย์บริการดูแลพนักงาน (Employee Service Center) ณ ตลาดพูนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2569 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (CSR) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การหางาน และการสนับสนุนด้านเอกสาร ในวันทำการจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. พร้อมประสานความร่วมมือกับกรมการจัดหางานและสำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิด
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของพนักงานทุกคน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว