รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำทีมบุกตรวจเรือนจำรับรุ่งสาง กวาดล้างยา-มือถือ ผลตรวจโปร่งใสไม่พบผิดกฎหมาย

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน สนธิกำลังกว่า 100 นาย บุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางเพชรบุรี สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังกว่า 250 ราย และค้นเรือนนอนกว่า 2,700 คน ป้องกันยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
วันนี้( 29 ธ.ค.) นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางเพชรบุรีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ
โดยมี นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกในการตรวจค้น ซึ่งเป็นการสนธิกำลังร่วมกันกว่า 100 นาย จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ เรือนจำกลางเพชรบุรี, สำนักงาน ป.ป.ส., กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144, ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้อง, สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน, โรงพยาบาลอำเภอแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเรือนจำ อาทิ เรือนนอนผู้ต้องขัง ล็อกเกอร์เก็บของ ห้องน้ำ และจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ อาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังจำนวน 250 ราย เพื่อหาสารเสพติด ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ต้องขังรายใดมีสารเสพติดในร่างกาย หรือมีผลเป็น “ฉี่ม่วง”
นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส และยกระดับมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ ซึ่งผลการตรวจค้นเป็นที่น่าพอใจ สะท้อนถึงการควบคุมดูแลที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพของเรือนจำกลางเพชรบุรี
สำหรับเรือนจำกลางเพชรบุรี เป็นเรือนจำขนาดกลาง ใช้ควบคุมผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี รวมถึงผู้ต้องขังระหว่างการตรวจพิสูจน์ความผิด ปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 2,732 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 2,354 คน และผู้ต้องขังหญิง 341 คน