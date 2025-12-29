ประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้านก่อนปีใหม่ ถนนเอเชียผ่านชัยนาทรถมากต่อเนื่อง

ชัยนาท - ถนนสายเอเชียขาขึ้นช่วงชัยนาท ปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่อง แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี เจ้าหน้าที่ปรับสัญญาณไฟช่วยระบายรถ มุ่งหน้าภาคเหนือคล่องตัว
วันนี้ (29 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ถนนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ฝั่งขาขึ้น ช่วงผ่านจังหวัดชัยนาท มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยสภาพการจราจรในช่วงเช้า พบว่ามีรถวิ่งผ่านเฉลี่ยประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมง แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ใช้ความเร็วเฉลี่ย 90–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้บางช่วงจะมีการชะลอตัวเล็กน้อย
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 138 แยกหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พบว่าถนนฝั่งขาขึ้นยังสามารถเปิดให้สัญจรได้ครบทั้ง 3 ช่องทาง ทำให้การจราจรยังไม่ติดขัดมากนัก
ทั้งนี้ บริเวณก่อนเข้าสี่แยกมีรถชะลอตัวเป็นช่วง ๆ เพื่อรอสัญญาณไฟจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางน้ำสาคร ได้มีการปรับระยะเวลาสัญญาณไฟในเส้นทางหลัก จากเดิมประมาณ 2 นาที เป็น 5–8 นาที ตามปริมาณรถ เพื่อเร่งระบายรถที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดในภาคเหนือ ไม่ให้เกิดการสะสม
หลังผ่านจุดดังกล่าว พบว่าการจราจรกลับมาเคลื่อนตัวได้สะดวกมากขึ้น รถสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 100–110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่