การจราจรอยุธยา หนาแน่น รถเต็มทุกช่องทาง ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา

พระนครศรีอยุธยา - ถนนสายหลักผ่านอยุธยาปริมาณรถเพิ่มต่อเนื่อง ช่วงเช้ายังเคลื่อนตัวได้ดี คาดตลอดวันรถหนาแน่นมากขึ้น ขอผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
วันนี้( 29 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย ถนนพหลโยธิน และถนนสาย 347 พบว่ามีประชาชนใช้รถยนต์เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้นหนาแน่นเกือบเต็มทุกช่องทางการจราจร
สำหรับถนนสายเอเชีย ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 16 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน ผ่านอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน และอำเภอมหาราช พบว่าปริมาณรถหนาแน่นเต็มทุกช่องทาง แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ใช้ความเร็วเฉลี่ยบางช่วงประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม บางจุดบริเวณทางร่วมทางแยกมีการชะลอตัวเป็นช่วง ๆ
ขณะที่ถนนพหลโยธิน ช่วงผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีรถจำนวนมากเช่นกัน แต่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง ยังไม่เกิดปัญหาการติดขัดสะสม
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้งวันจนถึงช่วงค่ำ ปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่องทางซ้ายสุดที่อาจมีรถจอดกะทันหันเพื่อรับส่งผู้โดยสาร หรือจอดพัก รวมถึงรถที่ออกจากทางร่วมทางแยก ควรขับขี่ด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
หากผู้ขับขี่เกิดอาการอ่อนล้าหรือไม่พร้อมเดินทางต่อ แนะนำให้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกและดูแลตลอดเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับและกลับเข้าทำงานหลังเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัยและมีความสุข