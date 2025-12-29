ซิวส่ง ตร.ทันที!ตม.หิ้ว 2 ชาวไทยพ้นคุกพม่า ส่งดำเนินคดียาเสพติดพิษณุโลกต่อ

เชียงราย-ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย รับตัว 2 หนุ่มชาวไทย พ้นโทษจำคุกในประเทศเมียนมา ถูกส่งตัวกลับผ่านด่านแม่สาย พบแต่ละคนล้วนมีหมายจับคดียาเสพติด จึงส่งดำเนินคดีที่พิษณุโลกแล้ว
เที่ยงวันนี้ (29 ธ.ค.) พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 5 พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา พ.ต.ท.ภัทรพงศ์ ชูชื่น สว.ตม.จว.เชียงราย ให้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นำเจ้าหน้าที่เข้ารับตัวผู้ต้องขังชายสัญชาติไทยจำนวน 2 คน ที่พึ่งพ้นการถูกลงโทษในประเทศเมียนมา ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โดยการส่งคนไทยกลับประเทศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทางด่าน ตม.จว.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดกับ อ.แม่สาย ได้แจ้งมายังฝ่ายไทยว่ามีชาวไทยพ้นโทษจำคุกในประเทศเมียนมาดังนั้นจึงจะมีการส่งตัวกลับประเทศไทยผ่านจุดดังกล่าว กระทั่งเมื่อถึงเวลาส่งมอบตัวทางเจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงราย ได้เดินทางไปรับตัวพบว่าคนแรกมีชื่อว่านายมงคล อายุ 31 ปี เมื่อตรวจสอบในระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS) ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) และระบบศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม (PDC)
ปรากฎว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.พิษณุโลก ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและหรือก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นธุระจัดหาโฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
ส่วนคนที่ 2 มีชื่อว่านายหัสดี อายุ 42 ปี เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.พิษณุโลก เช่นกันในความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม และงานตรวจบุคคลและพาหนะ ตม.จว.เชียงราย จึงได้ร่วมกันควบคุมตัวทั้งคู่ส่งพนักงานสอบสวนท้องที่ต้นทางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.