xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – ประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี ฟันธงสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2569 ดีขึ้นแน่นอน หลังประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ตื่นตัว ลดการเผา ลดไฟป่า รัฐบาลหนุนอุปกรณ์ดับไฟ–เครื่องเป่าลมเสริมกำลังภาคีเครือข่ายคุมต้นตอ Hotspot

วันนี้ (29 ธ.ค.) นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ว่า จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน “กลุ่มป่าที่ 12 กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ไทรโยค ลำคลองงู เอราวัณ รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายผืน รวมเนื้อที่กว่า 5.3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งและเกิดไฟป่าก่อนหลายพื้นที่ของประเทศ

นายวสันต์ระบุว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กาญจนบุรีเผชิญไฟป่าหนัก ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ หลังเกษียณจากตำแหน่งกำนันตำบลช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี ตนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในจุดเสี่ยง Hotspot ที่เกิดซ้ำซาก โดยเฉพาะรอบกลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ ก่อนขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้เปิดเวทีประชาคมในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนอย่างดี แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่ เครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่าสำหรับทำแนวกันไฟ

ต่อมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุน เครื่องเป่าลม 30 เครื่อง ให้กับสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพิ่มเติมอีก 4 เครื่อง รวมเป็น 34 เครื่อง ซึ่งได้ส่งมอบให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.บ่อพลอย โดยทุกคนผ่านการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาแล้ว

นายวสันต์กล่าวทิ้งท้ายว่า ปี 2569 นี้ สภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายร่วมกันในการควบคุมไฟป่า เพื่อลดต้นตอ PM2.5 และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์เข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวแล้วอย่างชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ฝุ่นพิษในปี 2569 จะ ดีกว่าปี 2568 อย่างแน่นอน










ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง
ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง
ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง
ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง
ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น