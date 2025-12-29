ปธ.สภาลมหายใจกาญจน์ มั่นใจ “PM2.5 ปี 69 ต้องดีกว่า 68” ชี้ชาวบ้านตื่นรู้–ไฟป่าลด หลังรัฐ–เอกชนเสริมกำลังเครื่องเป่าลม 34 เครื่อง

กาญจนบุรี – ประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี ฟันธงสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2569 ดีขึ้นแน่นอน หลังประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ตื่นตัว ลดการเผา ลดไฟป่า รัฐบาลหนุนอุปกรณ์ดับไฟ–เครื่องเป่าลมเสริมกำลังภาคีเครือข่ายคุมต้นตอ Hotspot
วันนี้ (29 ธ.ค.) นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ว่า จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน “กลุ่มป่าที่ 12 กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ไทรโยค ลำคลองงู เอราวัณ รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายผืน รวมเนื้อที่กว่า 5.3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งและเกิดไฟป่าก่อนหลายพื้นที่ของประเทศ
นายวสันต์ระบุว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กาญจนบุรีเผชิญไฟป่าหนัก ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ หลังเกษียณจากตำแหน่งกำนันตำบลช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี ตนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในจุดเสี่ยง Hotspot ที่เกิดซ้ำซาก โดยเฉพาะรอบกลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ ก่อนขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้เปิดเวทีประชาคมในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนอย่างดี แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่ เครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่าสำหรับทำแนวกันไฟ
ต่อมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุน เครื่องเป่าลม 30 เครื่อง ให้กับสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพิ่มเติมอีก 4 เครื่อง รวมเป็น 34 เครื่อง ซึ่งได้ส่งมอบให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.บ่อพลอย โดยทุกคนผ่านการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาแล้ว
นายวสันต์กล่าวทิ้งท้ายว่า ปี 2569 นี้ สภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายร่วมกันในการควบคุมไฟป่า เพื่อลดต้นตอ PM2.5 และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์เข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวแล้วอย่างชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ฝุ่นพิษในปี 2569 จะ ดีกว่าปี 2568 อย่างแน่นอน