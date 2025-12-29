"ดอยอินทนนท์"เย็นยะเยือกยอดหย้าติดลบ1.7องศาฯเกิด"เหมยขาบ"8วันซ้อน-นทท.แน่นท้าหนาววันหยุดสุดสัปดาห์ยอดทะลุ2หมื่น

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์” คึกคัก นทท.แห่เที่ยวท้าหนาวส่งท้ายปี อุณหภูมิยังเย็นจัดเหลือต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดหญ้าต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ติดลบ 1.7 องศาเซลเซียส จนเกิด “เหมยขาบ” ต่อเนื่องติดกันเป็นวันที่ 8 แล้ว พบช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายอดรวมนักท่องเที่ยวทะลุ 20,000 คน คาดคนหนาแน่นไปตลอดช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(29 ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 8 แล้ว โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ผลจากความหนาวเย็นและปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะยอดหญ้าที่อุณหภูมิลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งถึงขั้นติดลบ 1.7 องศาเซลเซียส ส่งผลทำให้เกิดน้ำค้างแข็งขึ้นบริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอยและบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 43-44 ซึ่งสร้างความตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วันนี้(29 ธ.ค.68) พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักจากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างกันท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งหลายคนเริ่มหยุดงานแล้วและใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาว ทั้งนี้สถิตินักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20,000 คน
โดยวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.68 มีจำนวน 9,478 คน เป็นคนไทย 7,408 คน ชาวต่างชาติ 2,070 คน ยานพาหนะ 2,473 คน และวันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค.68 มีจำนวน 10,749 คน เป็นคนไทย 8,846 คน ชาวต่างชาติ 1,903 คน ยานพาหนะ 2,745 คน ซึ่งทางอุทยานฯ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะหนาแน่นต่อเนื่องไปตลอดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ โดยได้เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเน้นย้ำนักท่องเที่ยวให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนนเป็นทางโค้งคดเคี้ยวและลาดชันขึ้นลงเขา หรือเลือกใช้บริการรถรับจ้างท้องถิ่นที่มีความชำนาญเส้นทาง เพื่อความปลอดภัย