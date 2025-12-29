พ่อพาลูก ป.2 ร้องเพจดังถูกครูตบหน้าคว่ำสมองกระเทือน ด้าน ผอ.โรงเรียนกางปีกป้องครูก่อเหตุ

อุดรธานี - พ่อจูงมือลูก ป.2 ร้องเพจ "เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย" ถูกครูตบหน้าคว่ำจนสมองกระเทือน แฉซ้ำครูใจดำเห็นศิษย์เลือดกำเดาพุ่งกลับบอก "ช่างเถอะ" ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนพยายามปกป้องครูผู้ก่อเหตุและไม่มีสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไร้จิตวิญญาณความเป็นครู
วันนี้( 29 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวพร้อมนายภาณุมาศ จิตวศินกุล เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย ได้รับการร้องเรียนจากคุณพ่อท่านหนึ่ง ชาวตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ว่า น้องลีโอ ลูกชายอายุ 7 ปี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.บ้านตาด ถูกครูผู้ชายทำร้ายร่างกายโดยการตบหน้าจนได้รับบาดเจ็บ เรื่องเงียบไม่ได้รับการขอโทษจากคุณครู อีกทั้งทางผู้บริหารโรงเรียนยังปัดความรับผิดชอบ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบกับคุณพ่อท่านดังกล่าวพร้อมกับลูกชาย
นายธนธรณ์ อายุ 51 ปี พ่อของน้องลีโอ เปิดเผยว่า จากคำบอกเล่าของลูกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 68 ที่ผ่านมาในช่วงเช้าขณะที่น้องลีโอกำลังหยอกล้อดูนกกับกลุ่มเพื่อนอยู่ริมหน้าต่างอาคารเรียน และได้มีการร้องตะโกนแซวแม่ค้าข้างโรงเรียนว่า อีแก่ ยายแก่ ครูรายหนึ่ง (นามสมมติ ครูต้น) ได้ยินและขึ้นมาสอบถามด้วยท่าทีข่มขู่ "ครูบอกว่าถ้าสารภาพจะไม่ตี น้องก็ยอมรับว่าร้องจริงแต่ร้องตามเพื่อน แต่พอพูดจบครูกลับง้างมือตบเข้าที่ใบหน้าเต็มแรงจนลูกผมเลือดกำเดาพุ่งออกมาทางจมูกข้างขวาในเวลาต่อมา เพื่อนในห้องเห็นกันหมด"
หลังเกิดเหตุ น้องลีโอมีอาการซึมและขอหยุดเรียน จนกระทั่งวันที่ 2 มกราคม คุณพ่อสังเกตเห็นความผิดปกติขณะพาน้องไปซื้อของ เมื่อพบว่ามีเลือดไหลออกจากจมูกข้างขวาไม่หยุดและน้องบ่นว่ามึนศีรษะอย่างรุนแรง จึงรีบพาไปตรวจที่โรงพยาบาล ผลวินิจฉัยจากแพทย์ระบุชัดเจนว่า เด็กได้รับการกระทบกระเทือนทางศีรษะและสมองจนต้องแอดมิทเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด 1 คืน
ซึ่งคุณพ่อตั้งข้อสังเกตว่า ปกติน้องจะมีอาการเลือดกำเดาไหลจากจมูกซ้ายตามกรรมพันธุ์ แต่ครั้งนี้ไหลจากด้านขวาซึ่งเป็นฝั่งที่ถูกตบโดยตรง
ประเด็นที่สร้างความเสียใจให้ครอบครัวมากที่สุดคือการตอบโต้จากทางโรงเรียน โดยคุณพ่อระบุว่า หลังเกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนพยายามปกป้องครูผู้ก่อเหตุและปฏิเสธว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น "ครูต้นบอกว่าแค่เอามือไปปิดปากน้องเฉย ๆ ส่วน ผอ. ก็บอกว่ารอยช้ำหรือเลือดที่ออกอาจมาจากโรคประจำตัวของเด็กเอง ทำเอาตนอึ้งมาก โรงเรียนอยู่ในเขตวัดป่าธรรมะแท้ ๆ แต่จิตวิญญาณความเป็นครูไปไหนหมด"
อย่างไรก็ตามตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้รวบรวมหลักฐานสำคัญเป็น "คลิปวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อนร่วมชั้น" ซึ่งเด็ก ๆ หลายคนยืนยันตรงกันและสาธิตท่าทางที่ครูตบน้องลีโอจนเลือดตกยางออกจริง ๆ
คุณพ่อทิ้งท้ายว่า หากลูกดื้อควรลงโทษตามระเบียบ เช่น ตีมือ หรือสั่งสอนด้วยเหตุผล ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บภายในสมอง "เราเลี้ยงลูกมาไม่เคยทำรุนแรงขนาดนี้ หลังเกิดเหตุไม่มีแม้แต่คำขอโทษอย่างเป็นทางการ มีแต่ฝากเพื่อนครูมาพูด ซึ่งผมยอมรับไม่ได้ และจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้กับเด็กคนอื่นอีก" ขณะนี้ทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ย่อยนาข่า ไว้แล้ว
น้องลีโอ อายุ 7 ปี เล่าให้ผู้สื่อข่าวถึงต้นเหตุของเรื่องว่า วันเกิดเหตุตนและกลุ่มเพื่อนประกอบด้วย "กาฟิว" และ "จีโน่" ได้เล่นซุกซนบริเวณริมหน้าต่าง และมีการร้องตะโกนล้อเลียนคุณยายรายหนึ่งที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนว่า "อีแก่ๆ" โดยยืนยันว่าเพื่อนที่ชื่อกาฟิวเป็นคนเริ่มคนแรก ก่อนที่จีโน่และตนจะร้องตาม เมื่อครูต้นได้ยินเสียงจึงเดินขึ้นมาบนอาคาร เพื่อนๆ ต่างพากันตกใจและบอกให้รีบสารภาพ ครูได้ใช้มาตรการกดดันระบุว่า "ใครพูดให้ยอมรับมา ถ้ารับสารภาพครูจะไม่ตี"
น้องลีโอ เล่าต่อว่า ครูพยายามเค้นถามและบังคับให้ตนยอมรับว่าเป็นคนนำเพื่อนร้อง ทั้งที่ตนยืนยันว่าเพียงแค่ร้องตามเท่านั้น แต่เมื่อถูกกดดันหนักเข้าประกอบกับความรำคาญและอยากให้เรื่องจบ ตนจึงพูดออกไปว่า "ผมสาบานว่าผมทำก็ได้" สิ้นคำสารภาพ สิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่การอภัยตามที่ครูรับปากไว้ แต่ครูกลับตรงเข้าจับใบหน้าของน้องลีโอแล้วใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงจนร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวด นอกจากนี้เพื่อนรายอื่นก็ถูกลงโทษในลักษณะเดียวกัน
น้องลีโอ บอกว่า หลังถูกตบได้ไม่นาน เมื่อกลับไปนั่งที่โต๊ะเรียน เลือดกำเดาได้เริ่มไหลออกมาจากจมูกจนเพื่อนในห้องตกใจและรีบวิ่งไปบอกครูต้นว่า "ครูครับ เลือดกำเดาลีโอออก" แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาจากคนเป็นครูคือ "ช่างเถอะ ให้มันออกมา" แม้ในเวลาต่อมาครูต้นจะเดินมาหาที่สนามเด็กเล่นและเอ่ยปากขอโทษว่า "นักเรียน ครูขอโทษนะที่ครูทำผิด" ซึ่งน้องลีโอบอกว่าในใจก็ให้อภัยครู แต่ยังความหวาดกลัวอยู่ "ตอนนี้ผมยังกลัวครูอยู่ครับ บางวันก็กล้าไปโรงเรียน แต่บางวันก็ไม่กล้าไปเลย" น้องลีโอกล่าวทิ้งท้ายถึงสภาพจิตใจที่ยังไม่ปกติ