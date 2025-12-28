xs
xsm
sm
md
lg

“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- "สุวัจน์"นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1,2และ3 โคราช สักการะขอพร"น้าชาติ"พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคคนแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการลงสนามเลือกตั้ง

วันนี้ (28 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 14.00น. ที่สำนักงานพรรคชาติพัฒนา เลขที่ 2222/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ได้นำผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ย้ายไปจากพรรคชาติพัฒนา ประกอบด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 25 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 นครราชสีมา หมายเลข 11 ,นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 นครราชสีมา หมายเลข 8 และนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 นครราชสีมา หมายเลข 3 สักการะรูปปั้นหินแกะสลัก"น้าชาติ" พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคนแรก

เพื่อบอกกล่าวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่ย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยเคยอยู่พรรคชาติพัฒนามาก่อน ส่วนทั้งสี่คนจะได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน


นายสุวัจน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ มีการแข่งขันกันสูงระหว่าง 3 ขั้ว ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน เพราะฉะนั้นอีกเพียง 40 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองจะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อเอาชนะใจของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้ ตนก็เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งจะต้องรอดูผลการเลือกตั้งว่าพรรคไหนจะได้เก้าอี้ ส.ส.เท่าไร หลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยก็คงต้องเร่งแก้ปัญหาของประเทศที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาชายแดน เป็นต้น


ด้าน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 25 พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การที่พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 9 สำหรับหาเสียงส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อถือเป็นเลขมงคลที่หลายคนอยากได้เพื่อความก้าวหน้า ส่วนผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้ง 1,2 และ3 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายวัชรพล โตมรศักดิ์ และนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ที่ผ่านมาได้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำประปาอุปโภคบริโภคด้วยการสร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่และการเปลี่ยนท่อประปาที่มีอายุการใช้งานมานานรวมทั้งการผลักดันงบประมาณการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

ตนและผู้สมัครทั้งสามคนไม่เคยทิ้งพื้นที่ชุมชนพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านมาตลอด ตนจึงมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องทั้งสามเขตเลือกตั้ง นายเทวัญ กล่าว





“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”
“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”
“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”
“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”
“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”
กำลังโหลดความคิดเห็น