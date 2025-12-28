“สุวัจน์”นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 1,2,3 โคราช สักการะขอพร “น้าชาติ”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- "สุวัจน์"นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1,2และ3 โคราช สักการะขอพร"น้าชาติ"พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคคนแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการลงสนามเลือกตั้ง
วันนี้ (28 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 14.00น. ที่สำนักงานพรรคชาติพัฒนา เลขที่ 2222/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ได้นำผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ย้ายไปจากพรรคชาติพัฒนา ประกอบด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 25 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 นครราชสีมา หมายเลข 11 ,นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 นครราชสีมา หมายเลข 8 และนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 นครราชสีมา หมายเลข 3 สักการะรูปปั้นหินแกะสลัก"น้าชาติ" พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคนแรก
เพื่อบอกกล่าวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่ย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยเคยอยู่พรรคชาติพัฒนามาก่อน ส่วนทั้งสี่คนจะได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
นายสุวัจน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ มีการแข่งขันกันสูงระหว่าง 3 ขั้ว ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน เพราะฉะนั้นอีกเพียง 40 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองจะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อเอาชนะใจของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้ ตนก็เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งจะต้องรอดูผลการเลือกตั้งว่าพรรคไหนจะได้เก้าอี้ ส.ส.เท่าไร หลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยก็คงต้องเร่งแก้ปัญหาของประเทศที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาชายแดน เป็นต้น
ด้าน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 25 พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การที่พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 9 สำหรับหาเสียงส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อถือเป็นเลขมงคลที่หลายคนอยากได้เพื่อความก้าวหน้า ส่วนผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้ง 1,2 และ3 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายวัชรพล โตมรศักดิ์ และนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ที่ผ่านมาได้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำประปาอุปโภคบริโภคด้วยการสร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่และการเปลี่ยนท่อประปาที่มีอายุการใช้งานมานานรวมทั้งการผลักดันงบประมาณการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น
ตนและผู้สมัครทั้งสามคนไม่เคยทิ้งพื้นที่ชุมชนพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านมาตลอด ตนจึงมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องทั้งสามเขตเลือกตั้ง นายเทวัญ กล่าว