หวิดเกิดโศกนาฏกรรมส่งท้ายปี!หนุ่มเคยเสพยาเพี้ยนหนัก ขับรถจอดปั๊ม-ซื้อน้ำมันราดแล้วเผาวอดทั้งคัน โชคดีไม่ลาม

กำแพงเพชร - หนุ่มมีประวัติเสพยาเพี้ยน..ขับรถเข้าจอดในปั๊ม ก่อนลงซื้อน้ำมันใส่ถังราด-จุดไฟเผารถตัวเองแล้ววิ่งหนี จนไฟลุกไหม้รถวอดทั้งคัน โชคดีชีวิตทรัพย์สินผู้อื่นปลอดภัย เผยกลางเดือนเคยขับรถคันไฟไหม้ไปปาขวดใส่ร้านแก๊สกลางตลาดมาแล้ว
วันนี้(28 ธ.ค.68) ร.ต.อ.เสกสรรค์ จรรยามั่น พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุมีไฟไหม้รถยนต์ภายในปั๊มน้ำมันพีที ฝั่งตำบลนครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาคกำแพงเพชรและรถดับเพลิงเทศบาลตำบลนครชุม
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน ห่างจากหัวจ่ายน้ำมันประมาณ 15 เมตร พบรถยนต์ฮอนด้าซีอาร์วี สีแดงเลือดหมู หมายเลขทะเบียน กบ 9823 กำแพงเพชร ถูกไฟลุกไหม้อยู่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครกู้ภัยข่าวภาพ ต้องช่วยกันระงับเหตุอย่างเร่งด่วน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพลิงจึงสงบลง ตรวจสอบพบรถคันดังกล่าวถูกเพลิงเผาได้รับความเสียหายทั้งคันรวมทั้งพบ จีวรตาลปัตรเครื่องอัฐบริขารบาทและทรัพย์สินต่างๆภายในตัวรถถูกไฟไหม้เช่นกัน
โชคดีที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีรถบรรทุกจอดลงน้ำม้นภายในปั๊มและมีรถยนต์เข้ามาเติมน่ำมันอยู่ด้วย ที่สำคัญเจ้าของปั๊มก็ขับรถตัวเองที่จอดไว้ออกจากจุดที่รถไฟไหม้พอดี
สอบถามพนักงานเติมน้ำมันทราบว่ามีชายไม่ทราบชื่อนำรถคันดังกล่าวมาจอดไว้ก่อนจะเปิดประตูแล้วผิดล็อก และถือถังน้ำออกจากรถมาขอซื้อน้ำมัน ซึ่งตนเองก็สงสัยว่าซื้อใส่ถังน้ำไปทำไมแต่ชายคนดังกล่าวกลับบอกว่าไม่ต้องถามก่อนจะเดินไปที่รถจากนั้นจึงเอาน้ำมันราดไปที่ตัวรถก่อนจะจุดไฟเผาแล้วก็หลบหนีออกไปด้านหน้าปั๊ม
ทั้งนี้หลังทราบเหตุดังกล่าว อาของผู้ก่อเหตุได้เข้ามายังที่เกิดเหตุพร้อมให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุเป็นหลานชาย ชื่อนายแชมป์ พ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้ว ตนเป็นผู้อุปการะดูแล แต่หลานชายเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานาน ทำให้มีอาการเพี้ยน พาไปรักษาก็ไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่อง เคยก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนมาให้หลายต่อหลายครั้งแล้ว แม้แต่หน้าบ้านตัวเองก็ทำมาแล้ว รวมทั้งเงินสดก็เคยเผา แถมยังไปก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมาโดยตลอด ตนพยายามขอร้องให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปก็ไม่มีใครจัดการ กระทั่งล่าสุดมาขอตนว่าจะไปบวชตนก็อนุญาตแถมเตรียมข้าวของต่างๆให้ ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุเช่นนี้
ทั้งนี้มีรายงานว่าช่วงวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุยังได้ขับรถคันที่ถูกจุดไฟเผา ไปป่วนทั่วทั้งในตำบลนครชุมและในตัวเมืองกำแพงเพชร โดยได้ก่อเหตุนกขวดไปขว้างใส่ร้านแก๊สซึ่งอยู่ในย่านตลาดไนท์พลาซ่าอีกด้วย