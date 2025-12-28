เผยนาทีระทึก!ตร.บึ่งรถฉลามบกเหยียบมิดไมล์ทะลุ 170 ล่าแก๊งค้ายา ก่อนปาดหน้า-ปิดท้าย รวบยกก๊วน

พิษณุโลก - เผยนาทีสุดระทึก..ตร.บช.ปส.ประสานตำรวจทางหลวง ซ้อนแผนล่อซื้อยาจับ 3 ผู้ต้องหาชาวเพชรบูรณ์กับกระบี่ แต่หนึ่งในนั้นไหวตัวซิ่งวีโก้ เหยียบมิดไมล์ 170 กม./ชม. หนีแต่ไม่พ้นโดนรถฉลามบก บึ่งแซงปาดหน้าปิดหัว-ท้าย แล้วรวบ
วันนี้ (28 ธ.ค.68)พ.ต.ท.อภิชาติ วงษ์ศรี สารวัตรใหญ่ ทล.3 กก.5 สั่งการให้ชุดจับกุม พ.ต.ท.ยุทธ จตุรชัยภิญโญ สว.ทางหลวง, ร.ต.ต.สินจัย เจียรเพชร, ร.ต.ต.ประทีป มีอุดร รอง สวป.(ป), ด.ต.สายชล ศิลาไศล และ จ.ส.ต.ธนภูมิ ช่อลำใย ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดหลังได้เบาะแสจาก บก.ปส สามารถจับผู้ต้อง 3 คน 1.นาย อ. 2. น.ส. น ทั้งสองเป็นคนเพชรบูรณ์ 3.นาย จ. คนกระบี่ข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนเพื่อการค้า)
ยึดของกลางคือ
1.ยาบ้า 11 แท่ง หรือ 33 มัด หรือ รวม 66,000 เม็ด ซุกซ่อนเบาะด้านหลังรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ 2 รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว และ 3.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีดำ
การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวมีขึ้นหลังตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.5 บก.กับบก.ปส.3 รับแจ้งจากสายลับว่า นาย อ. กับ น.ส. น. มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดที่ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก จึงปลอมตัวล่อซื้อยาเสพติดจากกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว
โดยนัดหมาย นาย อ.ให้ไปพบที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. วังทอง (ขาออก) ต.วังทอง อ.วังทอง กระทั่งพบว่านาย จ. ผู้ต้องหาที่ 3 ขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ขับออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. แยกซีพี เข้าสู่ถนนพิษณุโลก–วังทอง ต่อมาไม่นาน นาย อ. ผู้ต้องหาที่ 1 และ น.ส.น. ผู้ต้องหาที่ 2 ขับรถมิตซูบิชิ ตามออกไป
ตำรวจชุดสืบสวนแบ่งกำลังติดตามรถยนต์ทั้งสองคัน ต่อมาพบว่ารถยนต์กระบะมิตซูบิชิ ขับเข้าเมืองพิษณุโลก ส่วนรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ขับด้วยความเร็วและหลุดการติดตาม จึงกระจายกำลังค้นหา
กระทั่งเจอรถมิตซูบิชิ จอดริมถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมือง พิษณุโลก ตำรวจชุดสืบสวนจึงแสดงตัวต่อนาย อ.ซึ่งเป็นผู้ขับขี่ และ น.ส.น ผู้ต้องหาที่ 1-2 ตามลำดับ ค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 11 แท่ง หรือ 33 มัด รวมประมาณ 66,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในถุงพลาสติกสีดำ วางอยู่บริเวณหลังเบาะด้านหลังจึงจับกุมทั้ง 2 คนเอาไว้
ส่วนรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ขับจอดที่ปั้ม ต.สมอแข ระหว่างนั้นตำรวจเตรียมเข้าจับกุม แต่ผู้ต้องหาไหวตัวและขับรถหนีด้วยความเร็วสูง ออกจากปั๊มน้ำมัน มุ่งหน้าไปทาง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ทำให้รถฉลามบก ต้องไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ด้วยความเร็วสูง เลขไมล์ระบุ 170กม.ต่อชม.) ก่อนขับรถปาดหน้า และใช้รถตำรวจทางหลวงอีกคันสกัดจับ รถกระบะยี่ห้อโตโยต้า สีดำ บริเวณหน้าบ้านชาวบ้าน หมู่ 4 ต.ท่านางาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบมีนาย จ.ผู้ต้องหารายที่ 3 เป็นคนขับ
ล่าสุด นำตัว 3 ผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.3 บช.ปส. ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที