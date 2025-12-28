ตราด- ประธานหอการค้า-ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ตราด ดีใจหลังทราบข่าวไทย-กัมพูชา ลงนามหยุดยิง 72 ชม.เชื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ชวนนักท่องเที่ยวเข้าพักหลังยังมีห้องพักว่างอีก 30-40 % ระบุทะเลตราดช่วงนี้สวยมาก
ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา ได้ร่วมลงนามหยุดยิงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน จ.ตราด ต่างพากันแสดงความดีใจ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มากขึ้นนั้น
วันนี้ (28 ธ.ค.) นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด และเจ้าของโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด ที่บอกตนเองเป็นอีกผู้หนึ่งที่หายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นแม้อาจจะเป็นเพียงระยะเวลาชั่วคราว แต่ก็สร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาแม้ จ.ตราด จะมีพื้นที่การสู้รบเพียงหมู่บ้านเดียวและตำบลเดียวและไม่ได้มีขยายพื้นที่เข้าในเขตตัวเมือง แต่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในแต่ละประเภทมากมาย
เช่นเดียวกับ น.ส.พิชยา ธชัยอดิทรัพย์ นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ท จ.ตราด และเจ้าของโรงแรมเกาะกูดพาราไดซ์ ที่บอกว่าผู้ประกอบการในพื้นที่จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในระยะยาวจึงจะส่งผลดีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย และเยอรมัน ที่ให้ความสำคัญกับดรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
" อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวที่ จ.ตราด เพราะมีห้องพักที่เพียงพอและราคาถูกกว่าช่วงก่อนการสู้รบ" น.ส.พิชยา กล่าว
ด้าน ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานตราด เผยว่า ททท.ตราดได้นำเสนอข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาตราด จนสร้างความเชื่อมั่นและนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วระดับหนึ่ง และโรงแรมขนาดใหญ่ทั้งบนเกาะช้าง และเกาะกูด เริ่มมีนักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเป็นระยะ
" การลงนามหยุดยิง 72 ชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าจะทำให้สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้น และยิ่งมีการทำข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดจะส่งผลดีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ซึ่งในวันนี้เรือโดยสารยังเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่ง เครื่องบินยังมาตราดวันละ 3 เที่ยว รถโดยสารสาธารณะยังรับผู้โดยสารจากกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆมาเที่ยว จ.ตราด เหมือนเดิม
ไม่เพียงเท่านั้น ททท.สำนักงานตราด ยังจัดกิจกรรม“แก้วเดียวเที่ยวตราด”ด้วยการทำโปรโมชั่นร่วมกับสถานประกอบการ หากนักท่องเที่ยวนำแก้วส่วนตัวมาด้วยก็สามารถรับกาแฟฟรีในสถานประกอบการที่ร่วมรายการได้