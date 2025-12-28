xs
ประธานหอฯ-ภาคท่องเที่ยว​ตราด ดีใจไทย-กัมพูชา​ลงนามหยุดยิง 72 ชม.เชื่อสร้างความเชื่อมั่น นทท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด- ประธาน​หอการค้า-​ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ตราด ดีใจหลังทราบข่าวไทย-กัมพูชา​ ลงนามหยุดยิง 72 ชม.เชื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย​ ชวนนักท่องเที่ยว​เข้าพักหลังยังมีห้องพักว่างอีก 30-40 % ระบุทะเลตราดช่วงนี้สวยมาก

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา ได้ร่วมลงนามหยุดยิงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน จ.ตราด ต่างพากันแสดงความดีใจ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยว​ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มากขึ้นนั้น

วันนี้ (28 ธ.ค.)​ นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด และเจ้าของโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด ที่บอกตนเองเป็นอีกผู้หนึ่งที่หายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นแม้อาจจะเป็นเพียงระยะเวลาชั่วคราว แต่ก็สร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาแม้ จ.ตราด จะมีพื้นที่การสู้รบเพียงหมู่บ้านเดียวและตำบลเดียวและไม่ได้มีขยายพื้นที่เข้าในเขตตัวเมือง แต่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในแต่ละประเภทมากมาย

ทั้งเรื่องการค้าชายแดน รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลัก และยังทำให้มูลค่าค้าชายแดนลดลงจากการปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ที่ทำให้ธุรกิจน้อยใหญ่ใน อ.คลองใหญ่ ต้องหยุดชะงัก บางแห่งแม้จะดำเนินธุรกิจอยู่แต่ก็ได้รับความเสียหายมาก


" โดยเฉพาะ​โรงแรมที่แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก ไม่เว้นแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 3 เกาะหลักอย่าง เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด ที่นักท่องเที่ยวหายไปกว่า 40% ส่วนนักท่องเที่ยว​บนฝั่งหายไป 70%"

ประธานหอการค้าจังหวัดตราด ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเที่ยวใน จ.ตราด เพราะในวันนี้หลายโรงแรมเริ่มทำโปรโมชั่นเรื่องราคาที่ลดลงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเข้าพักให้ได้มากที่สุด และขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วประมาณ​ 20%แล้ว และภายหลังประกาศหยุดยิงแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก” ประธานหอการค้าจ.ตราดกล่าว

นอกจากนั้นหอการค้า​จังหวัด​ตราด ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับเอกชน เพื่อแถลงถึงความพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ยังสามารถท่องเที่ยวได้แล้วและมีความปลอดภัย อีกทั้งในช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลกำลังมีความสวยงาม ทั้งน้ำทะเล ชายหาด และประการังใต้น้ำ


เช่นเดียวกับ น.ส.พิชยา ธชัยอดิทรัพย์ นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ท จ.ตราด และเจ้าของโรงแรมเกาะกูดพาราไดซ์ ที่บอกว่าผู้ประกอบการ​ในพื้นที่จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในระยะยาวจึงจะส่งผลดีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย และเยอรมัน ​ที่ให้ความสำคัญกับดรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

" อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวที่ จ.ตราด เพราะมีห้องพักที่เพียงพอและราคาถูกกว่าช่วงก่อนการสู้รบ" น.ส.พิชยา กล่าว


ด้าน ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานตราด เผยว่า ททท.ตราดได้นำเสนอข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาตราด จนสร้างความเชื่อมั่นและนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วระดับหนึ่ง และโรงแรมขนาดใหญ่ทั้งบนเกาะช้าง และเกาะกูด เริ่มมีนักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเป็นระยะ

" การลงนามหยุดยิง 72 ชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าจะทำให้สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้น และยิ่งมีการทำข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดจะส่งผลดีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ​เรื่องความปลอดภัย ซึ่งในวันนี้เรือโดยสารยังเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่ง เครื่องบินยังมาตราดวันละ 3 เที่ยว รถโดยสารสาธารณะยังรับผู้โดยสารจากกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆมาเที่ยว จ.ตราด เหมือนเดิม

ไม่เพียงเท่านั้น ททท.สำนักงานตราด ยังจัดกิจกรรม“แก้วเดียวเที่ยวตราด”ด้วยการทำโปรโมชั่นร่วมกับสถานประกอบการ หากนักท่องเที่ยวนำแก้วส่วนตัวมาด้วยก็สามารถรับกาแฟฟรีในสถานประกอบการที่ร่วมรายการได้






