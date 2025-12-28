xs
รวบตีนแมวแสบแอบในห้องน้ำห้างฯเขตตัวเมืองชลบุรีรอเวลาห้างฯปิดฉกมือถือ 7เครื่องหนี

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจ สภ.เสม็ด แกะรอยกล้องวงจรปิดตามรวบตีนแมวแสบแอบในห้องน้ำก่อนฉกมือถือจากร้านภายในห้างฯเขตตัวเมืองชลบุรี ยึดมือถือ7เครื่อง อาวุธปืนและยาบ้าเสพติด สารภาพตั้งใจก่อเหตุหาเงินใช้จ่ายส่วนตัว

จากกรณีที่มีคนร้ายย่องฉกโทรศัพท์มือถืออ7เครื่องจากร้านขายโทรศัพท์​ภายในห้างสรรพสินค้า​แห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองชลบุรี โดยใช้กระดาษติดปิดบังกล้องวงจรปิดภายในร้านฯ ก่อนหลบหนีลอยนวล เหตุเกิดช่วงคืนวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (28 ธ.ค.)​ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เสม็ด จ.ชลบุรี ได้ควบคุมตัว นายสุริยัน อายุ 47 ปีผู้ก่อเหตุมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามตัวจับกุมได้พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก กระสุนปืนจำนวน 12 นัดและแม็กกาซีน 1 อัน พร้อมยาบ้า 18 เม็ดและยาไอซ์0.8 กรัม

 นายสุริยัน ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าแอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำภายในห้างฯ กระทั่งห้างฯปิดจึงออกมาขโมยโทรศัพท์มือถือ จากนั้นได้ใช้ไฟลนกระจกบานประตูห้างฯจนร้าวและใช้เท้าถีบกระจกจนแตกเพื่อหลบหนีออกจากห้างฯ

และยอมรับว่าตั้งใจเข้ามาขโมยโทรศัพท์​มือถือเพื่อนำไปขายหาเงินใช้จ่ายส่วนตัว


เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา ลักทรัพย์ในเวลาคืนโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน โดยไม่รับอนุญาต

และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือจำหน่าย 






