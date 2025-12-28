เลือกตั้งเมียนมาป่วน!กกล.ปริศนาบินโดรนพลีชีพถล่มเมียวดี 3 ลูกซ้อน บึ้มสนง.พรรคทหาร-บ้านรถ พังยับ

เมียวดี - เลือกตั้งเมียนมาไม่ราบรื่น กองกำลังไม่ทราบฝ่ายลอบบินโดรนพลีชีพถล่มเมียวดี 3 ลูก 3 จุด บึ้มทั้งบ้าน-รถ-สำนักงานพรรคการเมืองฝ่ายทหาร รวมถึงหน่วยเลือกตั้งเสียหายยับเยิน
กลางดึกเวลา 21.19 น ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเมียนมา คืนวันที่ 27 ธันวาคม 68 ได้เกิดเหตุกองกำลังไม่ทราบฝ่ายใช้โดรนพลีชีพหรือ โดรนกามิกาเซ่ บินถล่มหลายจุดในเมืองเมียวดี ตรงข้ามชายแดนแม่สอด
จุดแรกคือ พื้นที่สำนักงานพรรคการเมืองของฝ่ายทหารเมียนมา ในพื้นที่หมู่ที่ 4 อ.เมืองเมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ลูกที่ 2 บริเวณหน่วยเลือกตั้งใกล้โรงเรียนในเมืองเมียวดี หมู่ที่ 4 และจุดที่ 3 บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ใกล้บ่อนกาสิโน เมียวดีคอมเพล็กซ์ ตรงข้ามบ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด
แรงระเบิด ทำให้บ้านเรือนราษฎร สำนักงานพรรคสีเขียวของฝ่ายทหารเมียนมา หน่วยเลือกตั้ง และทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหาย แต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ขณะที่เกิดเหตุทหารเมียนมา และกองกำลังบีจีเอฟ.ได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวัง เกรงว่า จะมีการใช้โดรนระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ ด้านประชาชนในเมืองเมียวดีต้องหนีไปยังจุดที่ปลอดภัย และเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยภายในบ้าน
การระเบิดด้วยโดรนพลีชีพครั้งนี้ ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาประกาศตัวรับผิดชอบ ขณะที่ฝ่ายเมียนมาเชื่อว่า เป็นฝีมือของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู.) ที่ต้องการสร้างความไม่สงบในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้( 28 ธ.ค.68)