เสื้อส้ม ปชน.สู้สุดตัววอนอย่ารับเงิน 300-500 หวังยื้อเก้าอี้ 3 สส.เชียงราย

เชียงราย-ผู้สมัคร ปชน.เชียงราย วอนประชาชนอย่าเห็นแก่เงิน 300-500 บาทหรืออาจถึง 1,000 บาทแลกคะแนนเสียง หวังรักษาเก้าอี้ ส.ส.ครบ 3 เขต ส่วนเพื่อไทยขอคืนยกจังหวัด 7 เขต กล้าธรรมเล็งปักธงซักครั้งตามรอย จ.พะเยา
ผู้สื่อขาวรายงานว่าหลังจากบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย ทั้ง 7 เขตเลือกตั้งของ จ.เชียงราย ได้เดินทางไปสมัครกันแล้วเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นแต่ละคนต่างตระเวนออกหาเสียงในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตนเองอย่างคึกคัก โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เคยมี ส.ส.จำนวน 4 คน และพรรคประชาชนจำนวน 3 คน รวมทั้งผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรมนำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคที่ต้องการปักธง ส.ส.ที่ จ.เชียงราย เหมือนที่ จ.พะเยา นอกจากนี้บางเขตเลือกตั้งยังมีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยที่่ต้องแข่งชันอย่างหนักกับ ส.ส.เก่าจากพรรคเพื่อไทยอีกด้วย
น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เขต 4 พรรคเพื่อไทย และผู้สมัครในเขตเดิมกล่าวว่าหากพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งก็จะพยายามพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีศักดิ์ศรี จึงเชื่อว่าการเลือกตั้งที่ จ.เชียงราย จะทำให้มี ส.ส.เต็มครบทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง
ด้านนายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เดินทางไปช่วยผู้สมัครที่ จ.เชียงราย กล่าวว่าเราตั้งความหวังเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆ ก็ขอให้รักษาเก้าอี้ ส.ส.ในเขตเดิมเอาไว้ให้ได้ ส่วนอีก 4 เขตเลือกตั้งที่เหลือก็พยายามให้ได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นเพื่อให้ ส.ส.ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติให้ดีที่สุด
นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ อดีต ส.ส.เขต 1 พรรคประชาชน และผู้สมัครในเขตเดิม กล่าวว่ากรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครคนอื่นที่มีฐานเสียงแน่นหนานั้น ตนไม่ได้มองเช่นนั้นเพราะปัจจุบันเป็นการแข่งขันกันที่พรรค กระนั้นโดยส่วนตัวก็ทำงานในพื้นที่มามากทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติและในฐานะฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตนยังเป็นกรรมาธิการกีฬา กลุ่มชาติพันธุ์ และกรรมาธิการงบประมาณ ตนอาจจะเป็นคนโชคดีที่มีคนรู้จักมาจากวงการฟุตบอลต่อมาก็มาเป็นตัวแทนของประชาชน ดังนั้นการหาเสียงจึงมีความง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะคนรู้จักมากขึ้นแล้ว ทั้งนี้ตนขอสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าการรับเงินเพียง 300-500 บาท หรืออาจจะถึง 1,000 บาท จะมีความคุ้มค่าหรือไม่
นายวุฒิชาติ เกรียงเกษร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคกล้าธรรม กล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน เพราะสาเหตุที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ก็เพราะเคยทำงานเป็นหน่วยกู้ภัยและจิตอาสาในพื้นที่มานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ที่ จ.เชียงราย ก็ยิ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้เห็นว่าหากเราได้ทำงานการเมืองจะสามารถช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติได้มากกว่านี้ จึงคาดหวังว่าการที่เรามีเครือข่ายในวงการจะช่วยสนับสนุนให้ปักธงพรรคกล้าธรรมใน จ.เชียงราย ได้ในที่สุด.