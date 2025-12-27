กอ.รมน.ภาค 1 บูรณาการ ตม.สุพรรณบุรี ติดตามผลักดันแรงงานต่างด้าว 20 ราย ออกนอกราชอาณาจักร

สุพรรณบุรี - กอ.รมน.ภาค 1 โดย กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามกระบวนการผลักดันคนต่างด้าวซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 20 ราย พร้อมผู้ติดตาม 7 ราย ดำเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ ย้ำมาตรการเชิงรุกดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วันนี้( 27 ธ.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 โดย กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไทย จำนวน 20 ราย พร้อมผู้ติดตามอีก 7 ราย หลังจากถูกดำเนินคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับตัวคนต่างด้าวจากสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พร้อมจัดเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
จากการตรวจสอบพบว่า คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาและพำนักในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดอื่น แต่ได้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง และเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง
ศาลมีคำพิพากษาว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยพิจารณาลดโทษเนื่องจากให้การรับสารภาพ กำหนดโทษจำคุกและปรับ พร้อมรอการลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ภายหลังการพิจารณาคดี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้ดำเนินการส่งตัวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองกำกับการที่รับผิดชอบ เพื่อควบคุมตัวและดำเนินการตามขั้นตอน กักตัวรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ต่อไป
ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันเชิงรุก บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และสร้างความปกติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง