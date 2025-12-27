สาธุทั้งเมือง เซียนพระดังส่งคืน "พระเจ้าตองทรงเครื่อง" หายจากพะเยากว่าครึ่งศตวรรษ

พะเยา-ชาวพะเยาร่วมขบวนแห่สาธุทั้งเมือง หลังพจน์ท่าพระจันทร์เซียนพระดังคืนพระเจ้าตองทรงเครื่องที่สูญหายไปจากวัดขุนต๊ำตั้งแต่ปี 2503 หรือกว่าครึ่งศตวรรษ ให้กลับคืนสู่ถิ่นฐานนำประดิษฐานที่วัดพระเจ้าตนหลวง 7 วัน ก่อนอัญเชิญกลับวัดเดิม
วันนี้ (27 ธ.ค.) น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระเจ้าตองทรงเครื่องให้กลับคืนสู่เมืองพะเยาอย่างสมภาคภูมิหลังจากได้สูญหายไปนานกว่า 65 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว พิธีมีการอัญเชิญพระเจ้าตองทรงเครื่องไปตามถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
ซึ่งตลอดสองข้างทางมีประชาชนไปรอรับขบวนอย่างเนืองแน่นโดยต่างพร้อมใจกันพนมมือกราบสักการะ ถวายดอกไม้ธูปเทียนมาเพื่อสักการะบูชาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ทำให้บรรยากาศในตัวเมืองพะเยาเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งศรัทธาและความปลื้มปิติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นี้ ก่อนที่ขบวนพระเจ้าตองทรงเครื่องจะเคลื่่อนไปจนถึงถนนพหลโยธินและอัญเชิญองค์พระพุทธเจ้าให้เข้าไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปสักการะบูชา หลังจากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดขุนตั๊ม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบพระเจ้าตองทรงเครื่องต่อไป
สำหรับพระเจ้าตองทรงเครื่องเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบ ทรงเครื่องประดับ (น้อย) ศิลปะพะเยา/ป่าแดง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากงานพุทธศิลป์ฝ่ายใต้/อยุธยา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ถูกขุดพบจากซากวัดโบราณในพื้นที่ ต.บ้านต๊ำ เมื่อปี พ.ศ.2503 แต่ต่อมาได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะไปตกอยู่ในมือของ "พจน์ท่าพระจันทร์" ซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดังและเมื่อทราบถึงความเป็นมาจึงได้พิสูจน์อัตลักษณ์มีความชัดเจนว่าเป็นพระพุทธรูปที่มาจาก จ.พะเยา พจน์ท่าพระจันทร์จึงได้นำส่งคืนให้ชาวพะเยาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สู่ปี พ.ศ.2569 ดังกล่าว.