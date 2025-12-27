ตราด- ชาวเกาะช้าง รอรับร่างวีรบุรุษพลทหารวัย18ปี พลีชีพในสมรภูมิบ้านหนองจาน พร้อมสดุดีในความกล้าหาญขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี ขณะพ่อบอกลูกชายสมัครเป็นทหารเพราะต้องการรับใช้ชาติ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 27 ธ.ค.) นายประดับ ศรประดิษฐ์ บิดาของ พลฯปฏิพัทธิ์์ ศรประดิษฐ์ รวมทั้งญาติและชาวเกาะช้าง ได้พากันมารอรับร่าง พลฯปฏิพัทธิ์ หรือหนึ่ง ตำแหน่งพลสูทกรรม สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
หลังทราบข่าวว่าจะมีการเคลื่อนร่างโดยเฮลิคอปเตอร์ จากมณฑลทหารบกที่ 14 มายังสนามฮอลล์ชั่วคราวสยามรอยัลวิว อ.เกาะช้างจ.ตราด เพื่อให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดคลองนนทรี อ.เกาะช้าง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นายประดับ บอกว่าลูกชายเป็นคนดีตั้งแต่เล็ก ไม่เกเร ไม่เที่ยว ว่านอนสอนง่าย และมักจะพูดเป็นประจำว่าอยากเป็นทหาร จึงไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เมื่ออานุได้ 18 ปี และได้ไปร่วมรบที่แนวหน้า จ.สระแก้ว
" ลูกชายมักจะโทรมาบอกว่า ภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติ วันนี้ลูกชายพลีชีพแล้วก็อยากจะบอกลูกว่า ไม่ต้องห่วงพ่อให้อยู่บนสวรรค์ วันนี้พ่อภูมิใจที่ลูกเป็นวีรบุรุษช่วยชาติ และขอบอกลูกว่าวันนี้สถานการณ์สงบแล้ว หยุดยิงแล้ว" นายประดับ กล่าว
ด้าน นายสิงหา ศิริมงคล อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นญาติบอกว่า พลทหารหนึ่งเป็นคนนิสัยดี รักเพื่อน รักพี รักน้อง และยากเป็นทหารเพราะต้องการรับ ใช้ชาติและอยากให้พ่อแม่สบาย และยังเคยบอกว่าหากได้ลากลับบ้านจะให้ตนเองพาไปเที่ยวทะเล
ส่วน นางสุเปิ้ล เรืองอิน อาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ จ.ตราด เขตอำเภอเกาะช้างและชาวบ้าน อ.เกาะช้าง เผยว่าในฐานะคนเกาะช้างด้วยกัน เมื่อรู้ว่าน้องเป็นเด็กดี เป็นที่รักของครูและเพื่อนๆ ไม่ดื่ม ไม่เที่ยว ทำให้รู้สึกสะท้อนใจเพราะน้องแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่ แต่กลับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และเสียสละ เลือกที่จะรับใช้ชาติในแนวหน้า
"ในฐานะคนพื้นที่เดียวกัน รู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องมาก รู้สึกเป็นเกียรติแทนครอบครัวและญาติพี่น้อง ที่เด็กหนุ่มวัยเพียง 18 ปี มีความรักชาติและกล้าหาญเสียสละชีพเพื่อแผ่นดินได้ถึงเพียงนี้ พวกเราชาวเกาะช้าง ขอสดุดีในความกล้าหาญของวีรบุรุษผู้นี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ขอให้น้องเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีด้วยความภาคภูมิ ขอบคุณในความเสียสละของน้องมาก"นางสุเปิ้ล กล่าว