นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่นครปฐม พบประชาชน เปิดตัวผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย ครบทั้ง 6 เขต

นครปฐม – นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดนครปฐม เปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ท่ามกลางประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เวลา 16.30 น. วันนี้( 27 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และคณะผู้บริหารพรรค ร่วมกิจกรรม ที่วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นายอนุทิน ได้เข้าสักการะรูปหล่อจำลองพระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่บุญ) และหลวงปู่เพิ่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว พร้อมเข้าชมพระเครื่องและพระบูชาในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนาย ก่อนกราบนมัสการพระครูธรรมธรพีระ อภิวัฒฒโน เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นนายอนุทินได้พบปะประชาชนและแนะนำตัวผู้สมัคร สส.จังหวัดนครปฐม พรรคภูมิใจไทย ครบทั้ง 6 เขต โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมให้กำลังใจ ขอถ่ายภาพ และรับฟังการปราศรัยแนะนำตัวผู้สมัคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่วัดกลางบางแก้ว นายอนุทินและคณะได้เดินทางไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และพบปะทักทายประชาชนบริเวณตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่