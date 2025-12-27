เพื่อไทย-กล้าธรรม-ปชน. ส่งครบ 4 เขตกำแพงเพชร ต่างมั่นใจปักธง "ไผ่ ลิกค์" ชี้โจมตีกันอาจมีผลตั้งรัฐบาล

กำแพงเพชร-รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร วันแรกแห่สมัครล้น 9 พรรค เพื่อไทย-กล้าธรรม-ปชน.ส่งครบ 4 เขตแย่งเก้าอี้เก่าพลังประชารัฐ ต่างมั่นใจปักธงได้แน่ เลขาธิการพรรคกล้าธรรมชี้โจมตีกันหนักอาจมีผลตั้งรัฐบาลได้ยาก
วันนี้ (27 ธ.ค.) ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครผู้จะลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระบบเขตซึ่ง จ.เชียงราย มีจำนวน 4 เขตเลือกตั้งและบรรดาผู้สมัครจากพรรคต่างๆ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนหรือกองเชียร์ต่างเดินทางไปรอสมัครกันตั้งแต่ช่วงเข้า ทั้งพรรคเพื่อไทยนำโดยนายวราเทพ รัตนากร นักการเมืองมีชื่อ พรรคกล้าธรรมนำโดยนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค และพรรคประชาชนนำโดยสุกิจ ศุภกิจเจริญ
นอกจากนี้ยังมีพรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคโอกาสใหม่ พรรคเศรษฐกิจ และพรรคใหม่ รวมทั้งหมดอย่างน้อย 9 พรรคการเมือง ซึ่งหลายพรรคส่งผู้สมัครครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้งเช่นกันทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยบรรดากองเชียร์ต่างตะโกนเชียร์และมอบดอกไม้ให้ผู้สมัคร ทั้งนี้ จ.กำแเพงเพชร เคยมีอดีต ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนเปลี่ยนไปสมัครในนามพรรคกล้าธรรม และยังไม่พบว่ามีผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปสมัครในวันแรก
นายวราเทพ กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้งของ จ.กำแพงเพชร โดยมีความมั่นใจและการกลับมาของพรรคในครั้งนี้เราจะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่เคยทำงานร่วมกันซึ่งมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะให้การสนับสนุน จากนี้ผู้สมัครทั้ง 4 คนซึ่งล้วนเป็นคนใหม่ก็จะลงพื้นที่เพื่อใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น โดยตนเชื่อว่า เลือกตั้งจะมีกระแสดีหรือไม่ดีผู้สมัครก็ต้องพบปะกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ส่วนคำว่าทายาททางการเมืองที่ถูกจับตามองนั้นตนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นแง่ลบ แต่ต้องมองว่าเป็นความพร้อม ความตั้งใจ และความเชื่อมั่นที่จะอาสารับใช้พี่น้องประชาชนมากกว่า
ด้านนายไผ่ กล่าวว่าพรรคได้ส่งผู้สมัครหน้าเดิมลงสมัครครบทุกเขตเช่นกันซึ่งค่อนข้างมั่นใจเพราะพวกเราทั้งหมดทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เราสามารถที่จะกลับมาได้ ส่วนการโจมตีต่างๆ ที่ออกมาตนมองว่าเป็นเพียงวาทะกรรมทางการเมือง เชื่อว่าชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่าใครทำงาน และการที่พูดออกมาแบบนี้อาจทำให้หลังการเลือกตั้งจะจัดตั้งรัฐบาลได้ยาก
ขณะที่นายปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แสดงเจตจำนงค์ว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว ทุกๆ คนอยากเปลี่ยนแปลง ทุกๆ คนอยากลองของใหม่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชน โดยสิ่งที่อยากเปลี่ยน คือ ไทยไม่เทา ไทยเท่ากัน ไทยทันโลก อยากให้ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนคู่แข่งนั้นหากเล่นกันตามเกมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว.