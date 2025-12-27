มทบ.12 ทำพิธีส่งร่าง 2 ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิบ้านหนองจานกลับภูมิลำเนา อย่างสมเกียรติ

ปราจีนบุรี- มณฑลทหารบกที่ 12 จัดพิธีส่งร่าง 2 ทหารกล้าพลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว กลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) มณฑลทหารบกที่ 12 ได้จัดพิธีส่งร่างทหารกล้าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ให้ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ ณ อาคารสุริยะบูรพา ร.2 รอ. โดยมี พล.ต. เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นประธานในพิธี และมี นายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,พ.อ.ชูชีพ โพธิ์นอก รอง ผอ.รมน.ปราจีนบุรี และพ.ต.อ.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร ผกก.สภ.เมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมเพื่อแสดงความเคารพและอาลัยต่อวีรชนผู้กล้า
สำหรับทหารกล้า 2 นาย ประกอบด้วย จ่าสิบเอก พงศกร นาคทองดี สังกัด กรมทหารราบที่ 2 กองพันที่ 2 รักษาพระองค์ ชาว จ.นครนายก โดยได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายร่างโดยรถยนต์ออกจากค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 12 ในเวลา 14.30 น.
ส่วน พลทหาร ปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ ตำแหน่ง พลสูทกรรม ชาว จ.ตราด ที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างโดยเฮลิคอปเตอร์ จากค่ายจักรพงษ์ ไปยัง อ.เกาะช้าง ในเวลา 14.30 น.
จังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอสดุดีในความกล้าหาญและเสียสละของทหารกล้าทั้ง 2 นาย พร้อมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และยกย่องวีรกรรมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต