ผอ.กกต.จันทบุรี ไม่กังวลใจจัดเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดน เผยหากรุนแรงอีก-เลื่อนไปก่อนได้

จันทบุรี - ผอ.กกต.จันทบุรี ไม่กังวลใจตั้งคูหาเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดน เผยหากเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นอีกสามารถงดหรือเลื่อนการเลือกตั้งในคูหานั้นๆ ไปได้ก่อนได้ ส่วนบรรยกาศการสมัครเลือกตั้ง ส.ส.จันทบุรี วันแรกคึกคัก
วันนี้ (27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัคร ส.ส.จันทบุรี แบบแบ่งเขตวันแรก ว่าคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ โดยหลายพรรคการเมือง ทยอยเปิดตัวทีมผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครอบคลุมทั้ง 3 เขต ส่วนบางพรรคยังอยู่ระหว่างจัดทัพรอความชัดเจนในช่วงวันเปิดรับสมัคร 27-31 ธ.ค.2568
ทั้งนี้ผู้สมัครจาก พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย ทักกล้าธรรม พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชารัฐ ได้พากันเดินทางมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่เวลา 08.00 น. พร้อมกองเชียร์ที่ต่างก็นำดอกไม้ และป้ายให้กำลังใจแน่นพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครประกอบด้วย
หมายเลข 1 นายสุรพล วิรัชโยสิน จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นายมานะ ชนะสิทธิ์ จากพรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นายวรายุทธ ทองสุข จากพรรคประชาชน
หมายเลข 5 ทันตแพทย์ อิทธิพล จังสิริมงคล จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นางสาวรติพร ชำนาญเวช จากพรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมยาเลข 1 นายสิรวิชญ์ กิตติวงศา จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นายจารึก ศรีอ่อน จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายคัมภีร์ ชื่นบาน จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ จากพรรคประชาชน
หมายเลข 5 นายบุญธรรม เจริญกล้า จากพรรคกล้าธรรม
และเขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข 1 นายไพโรจน์ บัวเผื่อน จากพรรคประชาชน
หมายเลข 2 นายพชรดนัย ใจเที่ยง จากพรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 3 นายชรัตน์ เนรัญชร จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นายกฤตนัน เย็นสำราญ จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นายแสนคมณ์มินทร์ อนามพงษ์ จากพรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นายพราหมณ์ มุกดาสนิท จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 7 นายเกรียงเดช เข็มทอง จากพรรคเพื่อไทย
และยังคงต้องจับตาว่าในห้วงของการเปิดรับสมัคร จะมีว่าที่ผู้สมัครและพรรคใดมาเพิ่มเติม เพื่อหวังที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกบ้าง
กกต.จันทบุรี ไม่กังวลใจหากเกิดสถานการณ์รุนแรงบริเวณชายแดนขึ้นอีก
ด้าน นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจันทบุรี ชี้แจงว่าหลังจากที่ว่าที่ผู้สมัคร ได้หมายเลขและผ่านการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถใช้หมายเลขที่ได้หาเสียงได้ทันที ส่วนความกังวลในเรื่องพื้นที่คูหาเลือกตั้งบริเวณแนวชายแดน ที่หากในวันเลือกตั้งเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นมาอีก ก็สามารถงดหรือเลื่อนการเลือกตั้งในพื้นที่คูหานั้นออกไปก่อนตามระเบียบของ กกต.ได้ทันที